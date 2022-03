Aristide Malnati bisex, coming out GF VIP/ “Veri amori l’ho provati con uomini”

Aristide Malnati é tra i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, il reality condotto quest’anno da Barbara D’Urso. Si tratta di un vero e proprio ritorno per il papirologo conosciuto dal grande pubblico anche con il soprannome di “Mummy” per la sua grandissima passione per le mummie e l’Egitto. Malnati, infatti, in passato é giá stato protagonista di diversi reality show: prima L’Isola dei Famosi e poi il Grande Fratello Vip fortemente voluto dall’ex compagno di banco Alfonso Signorini. Proprio durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, l’egittologo ha confessato qualcosa di inaspettato chiacchierando in giardino con Paolo Ciavarro.

Il papirologo, infatti, ha parlato della sua sessualità rivelando di essere bisessuale. “In questo momento non sono preso per nessuno” – ha detto Malnati che poi é entrato nei dettagli della sua vita privata sentimentale.

Aristide Malnati é bisex: amori con uomini, attrazioni carnali con donne

Aristide Malnati al Grande Fratello Vip ha fatto un vero e proprio coming out rivelando di essere bisessuale. “Ci sono stati dei grandi inizi, da cui sono andato via, sono fuggito io. Non so per quale motivo, onestamente non me lo spiego tanto. Non sono arrivato ad una soluzione” – ha detto il papirologo che ha poi aggiunto – “i miei veri amori, le vere infatuazioni, a livello di intensità sentimentale e intellettuale le ho sempre provate con gli uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne”.

Una confessione quella dell’egittologo che si sente attratto mentalmente dagli uomini e fisicamente dalle donne. Non solo, Aristide Mummy ha anche aggiunto: “la grande partecipazione a livello sentimentale le ho provate solo con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico da persone più giovani. Io ho vissuto molti amori non corrisposti, forse infatuazioni. In realtà diventano anche ossessioni. Io ho cercato di farle finire prima”.

