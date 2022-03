Aristide Malnati, chi è il concorrente La Pupa e il Secchione Show/ Mummy torna in tv dopo il GF VIP

Chi è Aristide Malnati?

C’è anche Aristide Malnati nel cast de La Pupa e il Secchione Show 2022. L’ex vippone torna in tv dopo l’esperienza al Grande Fratello nel 2020. Il percorso di ‘Mummy’, nomignolo con cui era noto durante l’avventura a Cinecittà, inizia in realtà sulla carta stampata. Infatti, forse non tutti sanno che Aristide ha lavorato per il settimanale di Alfonso Signorini, ma anche in televisione come autore di documentari sulla Bibbia per Telenova.

Aristide Malnati ed Antonella Elia, flirt al GF VIP/ Dopo il bacio si ritrovano a La Pupa e il secchione show

Il suo debutto da protagonista, nel mondo dello spettacolo, avviene nel 2016, quando prende parte all’Isola dei famosi, un’avventura che a suo malgrado termina anzitempo. Il riscatto, in termini di popolarità, avviene appunto al Grande Fratello VIP 4, quando si fa apprezzare per la sua simpatia e i suoi modi di fare, semplici ed ironici. Con Signorini, come dicevamo, il legame era già solido dato che aveva collaborato con lui dal 2006 al 2014 in Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo.

Aristide Malnati bisex, coming out GF VIP/ "Veri amori l'ho provati con uomini"

Aristide Malnati concorrente ufficiale de La Pupa e il Secchione Show 2022

Così Aristide Malnati approda a La Pupa e il Secchione Show 2022 con rinnovato entusiasmo e rande gioia. L’esperienza in tv mancava ormai dal Grande Fratello VIP, dove come dicevamo era stato simpaticamente soprannominato Mummy, che è anche il nickname del suo account Instagram. Nel frattempo ha comunque collezionato una serie di apparizioni nei salotti televisivi nostrani, alternando ospitate da Barbara d’Urso, Detto Fatto con Caterina Balivo, Cuore di Mamma e Grand Hotel Chiambretti. Tra i suoi progetti più recenti l’apertura di un canale YouTube intitolato Storia e misteri, la cui descrizione recita: “Dai grandi misteri della storia agli immensi spettacoli della natura”. Adesso ad attenderlo ci sono tante nuove pupe su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Aristide Malnati "Antonella Elia la più erotica quando..."/ "Mai baciate tante donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA