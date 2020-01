Aristide Malnati/ Confida ad Antonella Elia “ho amato, ma…” (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati ha deciso di prendere le difese di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4. In seguito all’ultima puntata, la showgirl infatti ha rimuginato a lungo sulle critiche ricevute da alcuni volti noti dello spettacolo. Ovvero Valeria Marini e Simona Ventura. Le loro parole l’hanno tormentata nei giorni successivi e il Mummy ne ha approfittato per esprimere il proprio pensiero in modo articolato: “Credo che così come a noi chiedono una certa proprietà verbale, dei toni modulati, in un contesto dove noi siamo tutti compressi, quindi quando sgorga fuori qualcosa è incontenibile, facciamo fatica a moderarci. Allo stesso modo però da fuori devono tenere – sono pregati, lo diciamo forte e chiaro – loro che soprattutto subiscono meno pressioni, di avere a loro volta un comportamento corretto”. Malnati si è concentrato soprattutto sulla parola ‘microcefalo’, che come ricorda riguarda una malattia cranica. Ai suoi occhi, i concorrenti poi agirebbero a caldo e si troverebbero in maggiore difficoltà a moderare i termini rispetto invece a chi può avere il tempo di vagliare le proprie dichiarazioni. Il concorrente ha ritenuto deplorevoli anche le parole usate da Francesca Barra nei confronti della Elia: “Doveva moderare i termini, doveva spiegarsi meglio. L’ha fatto molto probabilmente per un momento di ribalta, è attaccata al minuto di audience”. Tutto questo senza nulla togliere, per Aristide, che la giornalista potesse avere ragione nel suo appunto. “Noi non possiamo ribattere”, aggiunge, “loro invece hanno tutti gli strumenti per intervenire come vogliono e quando vogliono”. Clicca qui per guardare Aristide Malnati e Antonella Elia.

Aristide Malnati e il legame speciale con Antonella Elia

Fra Aristide Malnati e Antonella Elia sta nascendo un legame molto speciale sotto al tetto del Grande Fratello Vip 4. Soprattutto alla luce dei rimproveri ricevuti dalla showgirl nella scorsa puntata. All’archeologo però ha colpito anche l’ingresso del fidanzato della showgirl e quel bacio lunghissimo che sono riusciti a scambiarsi nella Casa. Così ne ha approfittato per indagare sulla durata del loro rapporto e sottolineare quanto ha potuto appurare con i suoi occhi: “C’è una passione accesa, si è capito”, ha detto scoprendo che la relazione fra la concorrente e il compagno dura da soli nove mesi. Alla domanda della Elia, ovvero se avesse mai provato qualcosa di simile, il Mummy ha svelato altri dettagli della propria vita privata: “Ho amato, qualche volta non sono stato corrisposto allo stesso modo, ma potrei innamorarmi ancora non ho 100 anni, anche se si può amare ad ogni età”. Ovviamente Aristide non si stava riferendo a nessuno della Casa in particolare, anche se ancora una volta lo abbiamo visto affettuoso e attento nei confronti di Carlotta Maggiorana. Il papirologo è stato felice di poterla avere ancora con sè nel gioco, anche se a farne le spese è stato Ivan Gonzalez.

