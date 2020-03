Aristide Malnati/ Conteso da Antonella Elia e Valeria Marini dopo il Grande Fratello Vip crociera con…

Aristide Malnati si trova ormai fra due fuochi: l’ingresso di Valeria Marini al GF Vip 4 non ha fatto altro che alimentare lo scontro della showgirl con Antonella Elia, che di contro ha cercato di sottrarre alle sue grinfie l’egittologo. Dopo aver ricevuto la proposta della Marini, Aristide per di più ha accettato che la burrosa stellare lo raggiungesse nella suite per dormire insieme. Apriti cielo: Antonella non ci ha visto più e non appena ha potuto, ha manifestato il suo disappunto. Prima però si è concessa un lento proprio con Malnati in cucina, per poi attaccare Valeria in giardino. Aristide ha cercato subito di allontanarsi e rientrare nel loft, ma su invito di Antonio Zequila è tornato sui suoi passi. “Guarda, se vai a fare il delfino con lei in piscina, con me hai chiuso”, gli ha detto poco dopo Antonella, prima che l’egittologo rispondesse all’invito della Marini di andare a nuotare insieme. “Con te faccio la sauna”, ha cercato di scherzare l’archeologo, poi ha dovuto confermare che fra lui e la showgirl c’è una conoscenza di lunga data. Alla fine Malnati ha deciso di andare in piscina con la Marini e con Zequila, lasciando che Antonella sbollisse la rabbia. Poi però è riuscito a riconquistarla con un bacio sulle labbra e dedicandole una canzone. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonella Elia.

ARISTIDE MALNATI: LEZIONE DI TWERKING PER TUTTI

Aristide Malnati potrebbe già aver iniziato ad organizzare i suoi impegni post Grande Fratello Vip 4. In questi giorni, l’amico Antonio Zequila ha sentito ancora di più la nostalgia della sua ex fidanzata e si è confidato con l’egittologo. Così l’attore, sentendo che la loro amicizia è forte più che mai, gli ha proposto di andare in crociera insieme una volta terminato il reality. Anzi, con le rispettive mamme. Aristide ha accolto subito la notizia con entusiasmo, ma ha comunque ricordato a Zequila che dovrà prima tornare a lavorare. Per quanto riguarda il gioco, non sembra che Malnati sia riuscito ad entrare nel cuore degli spettatori. In Casa lo adorano tutti e nessuno fino ad ora ha sollevato dei dubbi nei suoi confronti, ma per il pubblico italiano continua a passare inosservato. Anche se in questi giorni è ritornato a scatenarsi, proponendo questa volta una lezione di twerking su richiesta dell’amica Valeria Marini. Ovviamente le ragazze della Casa hanno colto subito la palla al balzo. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

