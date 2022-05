Aristide Malnati, delude a La Pupa e il Secchione/ Ha tatto bene a partecipare al reality?

Aristide Malnati sta partecipando all’ennesimo reality show della sua carriera televisiva in questa edizione de La Pupa e il Secchione Show. Come già accaduto in passato l’egittologo è sembrato un po’ fuori luogo, sempre in silenzio, imbarazzato e non a suo agio. Tanto che a molti è venuto da chiedersi se davvero faccia bene a partecipare a questo tipo di programmi. Ammesso che la sua scelta è del tutto legittima e non sindacabile da nessuno va detto che forse meriterebbe un contesto diverso visto che è un uomo di grande cultura e non un pronto a buttarsi per forza in pasto alle telecamere. Anche se è chiaro che l’idea è quella di sfruttare questo tipo di programmi per farsi conoscere.

Dall’altro punto di vista c’è però chi afferma come in ambito accademico si perda un po’ di credibilità anche perché ci si rivolge a quella che in parte viene considerata una soluzione atta solo alla ricerca della celebrità. C’è anche da dire però che Aristide non ha mai palesato questa necessità insita di riuscire a farsi conoscere, di riuscire a primeggiare. Sicuramente ci troviamo di fronte a una brava persona a cui auguriamo il meglio possibile e magari anche di riuscire a interfacciarsi con protagonisti del suo stesso livello culturale.

Aristide Malnati, un percorso fatto di alti e bassi

Il percorso di Aristide Malnati all’interno de La Pupa e il Secchione Show non è stato di certo lineare; molti gli alti e altrettanti i bassi, con situazioni spigolose da dirimere ma anche momenti di ombra piuttosto evidenti. Nonostante ciò il suo percorso è stato comunque positivo, come dimostrato dalla possibilità di accedere alla finale, conquistata proprio nella puntata del 26 aprile. Nel corso della diretta sono stati numerosi i temi trattati, ma questa volta il suo acume e pensiero critico sono risultati a riposo rispetto alle ultime uscite. Infatti, nelle precedenti puntate l’opinionista televisivo era stato decisamente più dinamico e partecipativo. Nell’ultima diretta però il suo ruolo è stato piuttosto marginale, forse impaurito dall’incombere della finale e dal rischio di dover abbandonare il percorso proprio ad un passo dall’ultimo step.

Nonostante tutto, Aristide Malnati in coppia con Elena Morali è comunque riuscito a conquistare un posto per la finale, al netto di un percorso abbastanza meritevole vista l’incisività più volte dimostrata. Nonostante un percorso positivo, il giudizio a suo carico è comunque intermedio tra il positivo e il negativo. Se da un lato è riuscito ad aggiungere brio con numerose diatribe e sfide conquistate brillantemente, dall’altro è apparso più volte forse troppo strategico. Le ombre che spesso lo hanno caratterizzato, passando da momenti di grande partecipazione a ruolo marginali come nell’ultima puntata, sono viste da molti come tattica per non rischiare di perdere il posto per la finale. Nella prossima puntata dedicata alla grande finale, dovrà certamente dare molto di più di quanto visto di recente se davvero vuole aggiudicarsi il titolo di vincitore.











