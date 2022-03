Aristide Malnati e la prima notte con Flavia Vento/ “Mi viene l’ansia…”

Aristide Malnati e la prima notte con Flavia Vento: “Non ricordarmelo che…”

Aristide Malnati fa coppia fissa con Flavia Vento nel programma “La pupa e il Secchione show”. Aristide ha fatto il suo ingresso trionfale nella prima puntata. E’ infatti arrivato in moto fingendosi Tom Cruise. Quando è arrivato in studio Barbara D’Urso è rimasta stupita. La conduttrice ha subito notato la traccia di un rossetto rosso sulla guancia di Aristide e gli ha chiesto spiegazioni: “Cos’è questo?”. A quel punto Aristide ha rivelato: “L’ho subito senza rendermene conto”. Barbara D’Urso ha iniziato a mettere il dito nella piaga e ha chiesto ad Aristide: “Hai compreso che dormirai nello stesso letto con Flavia Vento?”. Aristide risponde in modo ironico: “Non ricordarmelo che mi viene l’ansia”. Flavia Vento ha spiegato alla conduttrice che avrebbe dormito con dei pigiami acquistati in Egitto.

Flavia Vento abbandona La Pupa e Il Secchione show?/ Spunta Tom Cruise dietro l'addio…

Aristide Malnati è già conquistato da Flavia Vento che dichiara di credere negli alieni. I presenti in studio sono molto circospetti dopo queste dichiarazioni. Aristide Malnati e Flavia Vento appaiono già una coppia iconica in questa edizione de “La Pupa e il Secchione Show”. Aristide comunque rassicura: “Io mi occupo solo di piramidi”. Di fronte ad un possibile abbandono di Flavia Vento, Aristide dice: “Ci sono io questa volta”. Barbara D’Urso chiede poi ad Aristide da quanto tempo non dorma con una ragazza. Aristide replica: “Mi devo concentrare, non è una risposta facile”.

ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI IN CRISI?/ Lei: "Giornali hanno fatto figura di m*rda!"

Aristide Malnati e il flirt con Antonella Elia: “Con me ha vissuto…”

Il famoso papirologo Aristide Malnati, un volto noto della tv italiana grazie alla sua partecipazione nel 2016 all’Isola dei Famosi, ha deciso di prendere parte al reality La Pupa e il Secchione per mettersi un’altra volta in gioco. A fare coppia con Aristide ci sarà l’incontrollabile Flavia Vento, che già dopo alcune ore ha minacciato di andarsene e terminare in fretta e furia il programma. Aristide torna in tv con tanto entusiasmo e desiderio di nuove avventure, voleva una nuova esperienza nel piccolo schermo e aveva necessità di nuove sfide. Dopo aver avuto anche un’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2020, all’interno del quale ha avuto un piccolo flirt con Antonella Elia, adesso la ritrova come giudice severo de La Pupa e il Secchione. Ne vedremo delle belle tra i due. Aristide sembra proprio ammaliato dalla showgirl tanto che qualche tempo fa disse: “Con me ha vissuto momenti particolari”.

Flavia Vento vuole già lasciare La Pupa e il Secchione/ D'Urso scioccata in diretta!

Durante quell’edizione i due si erano scambiati un bel bacio nel cortile, ma il famoso papirologo aveva baciato diverse di quelle donne nel periodo di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello. Per i due è stato solo un bacio dato in amicizia, ma vedremo come si comporteranno nelle puntate del nuovo reality appena iniziato. Aristide in fondo non ha mai dimenticato la bella Antonella, che però non ha mai dato arie a questo flirt nato tra le mura della casa più spiata dagli italiani. Il papirologo dovrà infatti concentrarsi a vincere le sfide in coppia con Flavia Vento e trovare il modo di convincere i giudici di essere abbastanza bravo da poter continuare la sua avventura. Sui social i suoi fans sono molto attenti agli sviluppi con Antonella Elia, il gossip attira tanti sostenitori del papirologo intellettuale, che desiderano sapere qualcosa in più.













© RIPRODUZIONE RISERVATA