Aristide Malnati/ Il giallo della bestemmia poi smentita (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è al centro di un nuovo giallo che riguarda la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4. L’egittologo continua a non riscuotere il parere positivo dei telespettatori e quanto accaduto negli ultimi giorni non fa che sollevare nuovi dubbi. Si parla tra l’altro della scorsa diretta, quando dopo il collegamento con il conduttore, si sarebbe lasciato andare ad una bestemmia. Un’ipotesi che Il Tempo ha già scartato durante il riascolto della frase incriminata, che assomiglia di più a un “E’ il mio karma“. Intanto è già maretta fra l’egittologo e Antonella Elia, con cui sembrava aver creato un legame davvero speciale. Parlando con Paola Di Benedetto, la showgirl invece ha rivelato di non gradire alcuni atteggiamenti dell’amico. Tutto nasce dal fatto che Patrick Pugliese è affetto da roncopatia, ovvero un disturbo respiratorio del sonno che lo porta a russare. Seppur mal volentieri, Aristide è finito così a dormire in un posto isolato rispetto al resto del gruppo. “Se il suo problema del dormire fuori fosse il russare di Patrick, si poteva trovare un’altra soluzione”, ha fatto notare l’ex Madre Natura. La Elia invece sa bene che l’archeologo ha scelto di dormire all’esterno per via della sua claustrofobia. Anche se non ha comunque gradito il suo modo di fare: “Risponde sempre stizzito“, ha detto, “Queste risposte acide se le poteva anche risparmiare, perchè va bene tutto ma ci sono dei limiti”. Clicca qui per guardare il video di Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

ARISTIDE MALNATI: IL PERDONO DI PAOLA DI BENEDETTO

Aristide Malnati è già riuscito a farsi perdonare dalla sua concorrente preferita del Grande Fratello Vip 4. Ore dopo aver detto a Paola Di Benedetto che non avrebbe più parlato con l’egittologo per via delle sue rispostacce, la showgirl ha fatto marcia indietro. “L’amore è sopra ogni cosa, ti ho già perdonato”, ha sottolineato prima che Malnati la riempisse di baci. “Questo contatto fisico sconvolgente”, ha aggiunto poi. Ritrovata la pace, i due si sono diretti in cucina per sbrigare alcune faccende. “Anche io non volevo parlarti, ma ho detto ‘Io la amo’”, ha detto l’egittologo scherzando. Al di là di questa parentesi più o meno divertente, Malnati ha anche confessato a Fernanda Lessa e Paolo Ciavarro di essere curioso di finire al televoto. “Sto bene, voglio continuare. Però sono curioso, perché capiterà, di andare al televoto per capire…”, ha detto. Un modo che secondo l’egittologo potrebbe anche essere utile per misurarsi, oltre che per conoscere la reazione del pubblico. “Può anche capitare che tu piaci, però c’è uno che piace di più. Se vai fuori non è perchè non piaci, ma perché piaci di meno”, ha concluso rievocando quanto accaduto a Michele Cucuzza. Secondo l’archeologo, il giornalista infatti era uno dei super favoriti dal pubblico, ma poi a causa di un piccolo episodio è stato mandato a casa grazie al televoto. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA