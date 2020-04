Aristide Malnati/ Il sogno è la finale con Antonio Zequila! (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è sicuro che il prossimo televoto del Grande Fratello Vip 4 verrà vinto dall’amico Antonio Zequila. I due hanno creato un bel legame fin dai primi giorni del reality e anche se qualche giorno fa hanno avuto qualche screzio, tutto sembra essere ritornato alla normalità. Anzi l’egittologo ha scelto di esternare i propri pensieri all’attore, manifestandogli tutta la sua stima: “Sai volevo dirti che hai una marcia in più, senza entrare nello specifico, ma su tutto”. Parole che hanno colpito Zequila, che di contro gli ha rivelato il proprio pensiero: “Caro fratello, magari domani è l’ultima sera, ma ti voglio bene e sono sicuro che la nostra amicizia rimarrà indissolubile”. Il rischio è infatti che Aristide rimanga ‘orfano’ dell’artista, che questa sera dovrà vedersela con Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese. Due dei concorrenti più amati, anche se per motivi diversi, dai telespettatori italiani. “Ci tenevo particolarmente a dirtelo, l’ho capito dal primo momento che avevi una marcia in più e per questo ci siamo apprezzati subito”, ha aggiunto inoltre Mummy, “per me sei il mio vincitore, sono sicuro che arriverai fino alla fine e io non mi sbaglio mai“. Antonio ha deciso di non vantare invece la propria sicurezza in questo momento così delicato: “Vada come vada, per me è comunque una vittoria essere arrivati fino a qua e il mio giudizio su di te non cambierà“. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonio Zequila. Intanto l’archeologo ha confidato a Patrick di essere combattuto di fronte alla possibilità di rimanere fino alla finalissima e invece il desiderio di tornarsene a casa. “Potrei fare altri tre mesi qua con voi, a livello psicologico ci aiutiamo moltissimo e ci sosteniamo”, ha sottolineato, “sembra come di stare nel Nautilus di 20000 leghe sotto i mari“.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: un cambio di vedute

Le giornate di Aristide Malnati trascorrono tranquille al Grande Fratello Vip 2020, tanto che non manifesta nemmeno più il suo fastidio nei confronti dei tanti scherzi che hanno colpito la casa. Anzi ha sorriso nel vedere Sossio Aruta prendere di mira Antonella Elia con una secchiata d’acqua, lanciata tra l’altro proprio mentre lui e la showgirl stavano discutendo in cucina. Lo dimostra persino la volontà di Mummy di avvicinarsi a Patrick Pugliese, di cui non ha mai visto di buon occhio la propensione al gioco. Anche qualcun altro si è avvicinato all’egittologo in questi giorni: Sossio. Forse per via delle accuse di alcuni altri concorrenti, che lo hanno etichettato come uno che parla sempre in dialetto. Fatto sta che l’ex calciatore e l’archeologo si sono ritrovati in questi giorni per delle lezioni private, ovviamente tenute da Malnati. “Buongiorno signor Aruta, è pronto per la lezione“, ha chiesto Aristide lanciando l’iniziativa di uno speciale Caffè letterario realizzato solo per lui. “Mi raccomando voglio decoro nella mia classe”, ha aggiunto. Sossio, vestito con la giacca nera, si è subito rimboccato le maniche. “La lezione sarà sulla letteratura latina”, ha detto quindi Aristide, “vorrei parlare dell’Eneide, ossia del lungo viaggio di Enea dopo la guerra di Troia”. Il discorso si è dirottato poi verso la grammatica latina: in ascolto anche altri concorrenti, come Patrick e Paola Di Benedetto, ma a debita distanza, in salotto.



