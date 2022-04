Aristide Malnati, La Pupa e il Secchione Show/ Con Elena Morali solo amicizia?

Il concorrente della nuova edizione La Pupa e il Secchione Show è Aristide Malnati, un volto già noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 in cui ha guadagnato il nomignolo di “Mummy”. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 2016 quando ha preso parte all’Isola dei Famosi in cui aveva stretto una grande amicizia con Antonio Zequila.

L’edizione de La Pupa e il Secchione 2022 è stata molto travagliata per Aristide Malnati che si è visto a poche settimane dall’inizio senza la sua compagna Flavia Vento che ha preferito abbandonare il reality per tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Aristide Malnati, la felicità ritrovata a La Pupa e il Secchione show con Elena Morali

Con l’arrivo di Elena Morali però il percorso di Aristide Malnati è rinato. La nuova coppia sembra trovarsi molto bene tra di loro e in pochissimi giorni ha raggiunto una forte intesa più di quanto non era stato fatto con Flavia Vento, i due infatti, durante la prima settimana si sono lasciati andare anche ad un bacio a stampo “in amicizia”.

Il secchione durante il tempo trascorso in Villa a La Pupa e il Secchione Show ha dato modo a tutti di scoprire la sua intelligenza e preparazione in tutte le materie. Aristide Malnati ha dato sfoggio anche di tutte le sue conoscenze da pupo mostrandosi sempre disposto a mettersi in gioco in tutte le sfide di bellezza e non.

