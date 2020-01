Aristide Malnati/ Lezioni di cultura soporifere: Volpe e Cucuzza cedono (Grande Fratello Vip)

Le previsioni dei concorrenti su Aristide Malnati e il suo tempo di permanenza al Grande Fratello Vip 4 non sono andate a buon fine. In molti infatti temevano che l’egittologo finisse in nomination nelle prime settimane del reality e a quanto pare invece continua a rimanere nel gruppetto dei preferiti da tutti. Qualcuno prima o poi entrerà in scontro con il Mummy? Difficile da credere, visto il suo carattere accondiscendente e sempre gentile. Anche per questo il diretto interessato non ha digerito bene che qualcuno nella Casa non lo veda proprio di buon occhio, come Adriana Volpe, ma il peggio sembra ormai passato. Purtroppo è la mancanza di visibilità nella Casa che potrebbe giocare un brutto scherzo al concorrente: se facciamo eccezione per alcuni momenti, la tendenza di Aristide è di isolarsi dal resto del gruppo. L’unica abitudine riguarda il saluto mattutino con l’amico Antonio Zequila, immancabile appuntamento quotidiano. Staremo a vedere come reagirà invece l’egittologo quando scoprirà che proprio Er Mutanda è finito al centro di un’accesa diatriba sui social per via di alcune frasi scottanti pronunciate in questi giorni.

ARISTIDE MALNATI E LE LEZIONI DI CULTURA IN CASA

Aristide Malnati continua ad essere la quota cultura del Grande Fratello Vip 4. Negli ultimi giorni l’egittologo ha avuto modo di parlare di democrazia al resto del gruppo, riuscendo ad interessare alcuni e a far dormire molti altri. La lezione è stata seguita ad occhi semi chiusi persino da Michele Cucuzza, che ha faticato parecchio a rimanere attento, mentre Adriana Volpe non ce l’ha proprio fatta: per lei il sonno è stato immediato. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati. Interessante intanto il dato delle quote delle case delle scommesse italiane. Nonostante il pubblico gradisca la presenza del Mummy nella Casa, sembra che i telespettatori potrebbero non tenerlo in considerazione in fase di vincita. Per Snai infatti la quota è 25.00, a pari merito con Andrea Montovoli e Licia Nunez, mentre Eurobet lo piazza a 31.00, al pari di Fabio Testi. Infine un 20.00 da parte di Stankleybet, che permette all’egittologo di mantenere testa a tutti i concorrenti che il pubblico da casa considera un po’ anonimi.

