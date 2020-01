Aristide Malnati/ Signorini lo trasformerà nel nuovo Malgioglio? (Grande Fratello Vip 4)

L’egittologo Aristide Malnati è rimasto nella memoria dei telespettatori italiani fin dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Ora tenterà il colpaccio al Grande Fratello Vip 4, guidato tra l’altro dall’amico di lunga data Alfonso Signorini. Certo non dovrà patire la fame come in Honduras, ma di certo la stretta vicinanza con gli altri concorrenti potrebbe metterlo in difficoltà. Sono trascorsi 5 anni dal suo abbandono nel primo reality, a causa di alcuni problemi di salute. Con 15 campagne di scavo in Egitto e la collaborazione con diversi quotidiani come giornalista, Aristide rappresenta a tutti gli effetti una delle quote cultura che il conduttore ha scelto di regalare al programma di Canale 5. “Mummy non è stato una mia idea, ma di Palazzo che è pazzo di lui”, ha detto il padrone di casa a Sorrisi, smentendo il fatto che la proposta sia partita da lui. “Per me è un fratello, un pezzo della mia vita, della mia famiglia”, ha aggiunto confessando anche di trovarsi spiazzato nell’avere come inquilino una persona che conosce così bene. “Lui è il mio punto debole. Sono abbastanza scoperto con lui. Non so cosa potrebbe capitare se dovesse ricordare suo papà, scomparso da poco”, ha aggiunto. Non si tratta comunque della prima volta che Signorini si ritrova ad avere un amico storico nella Casa, basti pensare all’edizione che ha rilanciato la popolarità di Cristiano Malgioglio. Le polemiche di certo non mancano sui social nei confronti dell’archeologo, nonostante il grande affetto dimostrato da tanti ammiratori: “Ma vip di che?”, commenta qualcuno su Instagram, lasciando intendere che Malnati non sia proprio una celebrità del piccolo o grande schermo.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: una nuova avventura non senza timori

55 anni e con una forte paura degli spazi chiusi: Aristide Malnati è pronto per affrontare la sua avventura al Grande Fratello Vip 4 e non senza timori. Alle sue fobie si aggiunge anche quella del chiacchericcio, che potrebbe metterlo a dura prova nella Casa. “Un grosso abbraccio a tutti, vi voglio bene e seguitemi numerosi”, dice invece su Instagram, mostrandosi con le valige. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati. Qualcosa sul suo conto la sappiamo già grazie alla breve partecipazione all’Isola dei Famosi, reality che avrebbe potuto vincere se solo i problemi di salute non lo avessero spinto ad abbandonare tutto. “Ho provato mille emozioni, ma continuare sarebbe un declino, un peggiorare. […] Forse le mie emozioni così forti sono finite questa settimana”, ha detto ad un passo dall’eliminazione. “Si è rivelata un’esperienza eccezionale, di un valore intimo e interiore straordinario, ma anche come esperienza di vita. E’ stato come essere precipitati, fare un salto indietro nella storia, in una trama narrativa di un poema epico legato al mito greco, una cosa incredibile. E’ andata ben oltre rispetto a quanto mi aspettassi”, ha dichiarato dopo l’addio. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

Il saluto dell’egittologo

