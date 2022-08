Arlo Go 2/ Sicurezza e versatilità anche su reti Wi-Fi e 4G

Arlo Go 2 è la nuova apparecchiartura smart per la videosorveglianza. Presto sarà disponibile sul mercato ed è l’evoluzione del suo predecessore che aveva fatto un buon lavoro ottenendo degli ottimi feedback da parte degli utenti.

Infatti il nuovo modello è la rifinitura di quanto buono era stato fatto in precedenza. La sua caratterestica principale è la sua versatilità che già era nota nel suo modello precedente. Ma vediamo quali sono gli altri punti a suo favore.

Arlo Go 2: specifiche tecniche e costo

La Arlo Go 2 viene usata maggiormente per gli ambienti esterni. La videocamera è in grado di resistere a qualsiasi condizione climatica (anche piogge estreme e temperature al si sopra del normale). La videocamera sarà in grado anche di trasmettere le immagini in tempo reale anche attraverso reti Wi-Fi e mobile 4G.

L’installazione dell’apparecchiatura è del tutto wireless e grazie alla batteria che è presente al suo interno, è garantita un’autonomia molto soddisfacente. Con la sua composizione estetica e facilità di montaggio, la videocamera sarà possibile montarla anche su un albero.

Sull’acquisto è compreso anche un sensore 1080p che è in grado di trasmettere in diretta streaming tutto quello che si osserva (sia di giorno che di notte) direttamente dal proprio device. La Arlo Go 2 possiede anche una tecnologia all’avanguardia che distingue i movimenti tra persone, veicoli e animali, in modo tale da inviare la notifica solo quando è realmente necessario.

A completare il tutto, all’interno della videocamera ci sarà un allarme in grado di attivarsi per far scappare i truffatori, un faretto per l’illuminazione dell’area e un sistema di audio bidireazionale per comunicare a voce anche a distanza.

La nuova Arlo Go 2 ha un prezzo di listino di 329,99 euro IVA inclusa. Sul prezzo non è inclusa la SIM dati e quindi bisogna acquistarla a parte (qualora ci fossero le necessità). La videocamera inoltre, si può anche sfruttare per una installazione semi-permanente, adatto per monitoraggi di tempi ridotti.











