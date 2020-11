Armanda Frassinetti e Gaia, mamma e sorella Tommaso Zorzi/ “Noi vogliamo vederlo!”

A quanto pare il dolore di Tommaso Zorzi presto lascerà il posto ad un sorriso, almeno questo è quello che si aspettano i fan dell’influencer e del Grande Fratello Vip 2020. Perché? Armanda Frassinetti e Gaia Zorzi, rispettivamente la mamma e la sorella del gieffino, hanno detto la loro rispondendo alle polemiche dei giorni scorsi, ovvero quelle relative al fatto che la famiglia non volesse incontrare Tommaso, cosa che ha fatto preoccupare e commuovere il gieffino. Ma è davvero così? A quanto pare no visto che le due hanno usato i social per dire la loro smentendo questa loro scelta e, anzi, la sorella di Tommaso ha addirittura mostrato le prove della sua insistenza con Matilde Brandi, con Franceska Pepe e con Guenda Goria per provare a far arrivare nella casa un abbraccio a suo fratello che, d differenza di quanto avvenuto a diversi suoi compagni, ha ricevuto soltanto una chiamata da parte della madre all’inizio e poi stop, le cose cambieranno questa sera?

Armanda Frassinetti e Gaia, mamma e sorella Tommaso Zorzi entrano in casa?

A domanda diretta da parte di una fan, la signora Armanda Frassinetti sui social ha risposto negando la sua non voglia di vedere il figlio al grido di “Per te qualsiasi cosa” e lo stesso ha fatto la sorella Gaia che ha spiegato: “Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello giusto? Ho scritto a Guenda, Myriam + mandato un glovo ad urlare fuori dalla casa. Franci con la Kdoveva salutarmelo la puntata scsorsa ma si è dimenticata“. Alla fine le due avranno davvero l’occasione di far avere il loro messaggio nella casa per la gioia di Tommaso Zorzi oppure no?



