Armanda Frassinetti e Gaia, mamma e sorella Tommaso Zorzi/ Sorpresa al Gf Vip…

Sarà una serata ricca di sorprese la finale del Grande Fratello Vip 2020 per Tommaso Zorzi che, insieme a Dayane Mello è considerato uno dei favoriti per la vittoria. Dopo averlo sostenuto attraverso la tv e sui social, dopo avergli fatto una sorpresa entrando nella casa di Cinecittà per incoraggiarlo nei momenti più difficili della sua lunga avventura, Armanda Frassinetti e Gaia ovvero la mamma e la sorella di Tommaso Zorzi sono pronte a riabbracciarlo. Entrambe si trovano a Roma per poter salutare ed inondare d’affetto Tommaso che ha trascorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quasi sei mesi. Per la signora Armanda Frassinetti sarà anche l’occasione per salutare Stefania Orlando.

All’amicizia tra la conduttrice e Tommaso, la signora Armanda, pochi giorni fa, ha dedicato delle bellissime parole pubblicando un video sui social. “Tommy e Stefy, il destino vi ha fatto incontrare e voi avete fatto il resto regalandoci emozioni indimenticabili. Una amicizia come questa merita di vedervi in finale insieme“, scriveva la mamma di Zorzi prima che il pubblico decretasse Stefania finalista.

ARMANDA FRASSINETTI E GAIA, INCONTRO CON TOMMASO AL GF VIP

Legatissimo alla famiglia, Tommaso Zorzi non ha mai trattenuto l’emozione ogni volta che ha avuto la possibilità di parlare e vedere mamma Armanda e la sorella Gaia. Entrambe saranno presenti alla finalissima del Grande Fratello Vip 2020 e per Gaia potrebbe essere l’occasione di assaporare il gusto della casa in vista di una sua futura partecipazione. Durante un incontro con Tommaso, Gaia aveva conquistato tutti al punto che Signorini aveva lanciato l’idea di averla nella prossima edizione. A tal proposito, però, ai microfoni di Casa Chi, Gaia ha detto: “Non sono pronta per una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Vediamo come fare per la finale del primo marzo e poi ne parliamo. Se una produzione mi chiedesse di affiancare Tommaso in TV? Se io e lui partecipiamo insieme non potete immaginare se litighiamo… sarebbe controproducente. Se fosse un reality come il Grande Fratello Vip ne potremmo vedere delle belle”.



