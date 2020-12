Armanda Frassinetti, mamma di Tommaso Zorzi/ Nuova sorpresa al Grande Fratello Vip

Sarà una serata importante per Tommaso Zorzi. L’influencer ha vissuto giorni molto difficili dall’uscita volontaria di Francesco Oppini dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì. Da allora lacrime, sfoghi e confessioni importanti sui propri sentimenti. Questa sera però riceverà il conforto della donna più importante della sua vita: la sua mamma. Armanda Frassinetti farà una nuova incursione nella Casa per suoi figlio, stavolta per risollevargli il morale e spronare a portare a termine il suo percorso nel relity nel migliore dei modi. D’altronde proprio Tommaso è, al momento, uno dei favoriti alla vittoria ed è quindi amatissimo dal pubblico a casa. Ma come reagirà questa sera di fronte alle parole emozionate della sua mamma? È trascorso circa un mese dall’ultima volta in cui l’ha sentita e anche in quell’occasione non sono mancate parole importanti tra i due.

Tommaso Zorzi e il rapporto con la mamma Armanda: “So che l’ho delusa…”

“Con mia mamma c’è un amore che proprio al di là di tutto, è un esempio. – ha dichiarato Tommaso Zorzi in diretta – Io so che l’ho delusa e non le sono stato vicino quando ne aveva bisogno, anche perché io ora sono l’uomo di casa. So che mi perdonerà perché lei ha una grande forza e ha superato cose incredibili. Mamma io ti amo, so che non te lo dico mai”, sono state le parole emozionate dell’influencere. Armanda Frassinetti, la mamma di Tommaso, non ama essere in Tv, ma per suo figlio anche questa sera farà un’eccezione. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 per la nuova diretta del Grande Fratello Vip 2020.



