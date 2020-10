Armanda Frassinetti, mamma Tommaso Zorzi/ Sorpresa al Grande Fratello Vip?

Tommaso Zorzi sarà un grande protagonista della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer, sin da subito uno dei protagonisti di questa edizione, è in nomination e rischia di essere eliminato questa sera. Prima però, così come svelano le prime anticipazioni della serata, Tommaso dovrà affrontare un lungo discorso con Alfonso Signorini. Si parlerà della sua vita, del coming out ma anche del rapporto con i suoi genitori e con l’amore. Se quello col padre è un rapporto molto complicato, ben altra storia è per la madre Armanda Frassinetti. Tommaso non si è mai lamentato del loro rapporto e, anzi, l’influencer ha sempre avuto parole di riguardo per sua madre.

Tommaso Zorzi: “Felice di non avere una madre che sogna di andare ospite in tv”

Se il padre di Tommaso Zorzi, Lorenzo Zorzi, è Senior Manager presso la società Mondora, la madre Armanda Frassinetti è una dietista presso la Asl di Milano. Entrambi, dunque, svolgono un lavoro importante seppur in ambienti totalmente diversi. Tornando al Grande Fratello Vip, questa sera per Tommaso potrebbe arrivare una prima e grande sorpresa. Nella Casa potrebbe giungere un messaggio di sua madre Armanda o, addirittura, una sua visita. Questo anche se, come svelato da Zorzi a Chi, la donna non amji apparire in Tv. “Sono felice di non avere come madre una che sogna di andare ospite da Federica Panicucci o da Barbara d’Urso. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso per intenderci e per fortuna.” ha infatti dichiarato.



