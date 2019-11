Armando Cesarano è Renato Zero/ Chiamato Nando de Renà per la forte somiglianza con l’artista (Tali e Quali)

ARMANDO CESARANO E’ RENATO ZERO A TALI E QUALI

Armando Cesarano ha una doppia vita e identità, quella di Renato Zero. Lo stesso artista romano lo ha definito sosia numero uno di se stesso durante una puntata di Domenica In ed è nei suoi panni che si esibirà a Tale e Quale Show “Tali e Quali” oggi, venerdì 22 novembre 2019. Originario di Gragnano, in provincia di Napoli, Armando lavora nel ristorante di famiglia ed è stato protagonista in diverse trasmissioni del piccolo schermo. Il suo nome d’arte è Nando de Renà proprio per la sua forte somiglianza con il Re dei Sorcini. Della sua vita privata forse non sappiamo molto, ma a quanto pare il successo per Nando è così grande da vivere per lo più grazie a serate e spettacoli: del resto i suoi profili social sono “invasi” da foto di suoi spettacoli ed esibizioni.

CHI È ARMANDO CESARANO “NANDO DE RENÀ”

Non solo canzoni ma anche uno spirito ironico che ha permesso a Armando Cesarano di catturare l’attenzione degli italiani, creando dei siparietti indimenticabili e che lo rende ancora più simile al cantante originale. Che cosa ci proporrà questa sera? Impossibile individuare una hit, visto che de Renà nella sua carriera ha interpretato tutto il repertorio di Zero. Sappiamo però che da qualche tempo ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Roma e che nel 2000 si è esibito persino in una trasmissione condotta da Mike Bongiorno, Momenti di gloria. Negli scatti pubblicati da Armando Cesarano possiamo notare Ellen Hidding al fianco del noto presentatore. Clicca qui per guardare le foto di Nando de Renà.

