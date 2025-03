Chi è il papà di Lorenzo Spolverato del Grande Fratello? Il modello milanese è uno dei concorrenti più famosi di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini, riconosciuto da tutti per le sue strategie per rimanere fino alla fine all’interno del reality. Suo padre si chiama Armando, ed esattamente come mamma Cristina Bracci, sembra essere molto legato al figlio nonostante tutte le difficoltà che la famiglia ha affrontato in passato. Infatti, la famiglia di Lorenzo Spolverato viveva a Milano in un quartiere molto difficile.

Sebbene la sua infanzia sia stata tutt’altro che facile, la mamma e il papà del ragazzo lo hanno sempre sostenuto nelle sue passioni e gli hanno insegnato grandi valori. Ma chi è Armando, il papà di Lorenzo Spolverato? “A casa vi amiamo moltissimo, vi sosteniamo, soprattutto mia moglie Cristina che non vede l’ora di abbracciarti” aveva detto l’uomo parlando con Shaila Gatta, che al tempo era ancora la fidanzata di suo figlio. Non solo, Armando aveva anche speso bellissime parole nei confronti del ragazzo, dicendo che avrà pure dei difetti ma che allo stesso tempo è una persona molto buona.

Lorenzo Spolverato, papà Armando sulla presunta omosessualità del figlio: “Se anche fosse io…”

Armando, il papà di Lorenzo Spolverato si era anche espresso sulla presunta omosessualità del figlio, dato che qualche tempo fa erano usciti dei rumor che parlavano di un bacio con uno stilista milanese. Ecco cosa aveva detto suo padre a tal proposito, spegnendo le finte indiscrezioni: “Io volevo precisare una cosa, per me non è assolutamente gay, ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta, se è felice lui lo sono anch’io“. Oggi, insieme a mamma Cristina Bracci, personal trainer e nutrizionista di professione, Armando segue e sostiene suo figlio, speranzoso di vederlo vincitore del Grande Fratello.