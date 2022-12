Armando contro Biagio a Uomini e Donne: “Non dai valore alle donne”/ È lite: “Torna a vendere le mozzarelle!”

Scontro tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Biagio Di Maro nel mirino nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Il comportamento e il successivo scontro con Silvia, ultima delle sue conoscenze e frequentazioni in studio, solleva prima la replica piccata di quest’ultima, poi le critiche di Armando Incarnato. Il cavaliere accusa il ‘collega’ di non dare alcun valore alle donne che frequenta, facendo intendere che il suo interesse si limita all’aspetto fisico.

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine o addio con Antonella?

“Nella mente di Biagio il rapporto tra uomo e donna non ha valore, non ce l’ha proprio per te! Tu esco con una donna, ci vai, poi esci con un’altra e fai lo stesso, poi cambi numero…” dichiara Armando in studio contro Biagio, che replica a tono infastidito. “Tu non ci potrai mai arrivare a quello che ti ho detto, perché è troppo sottile! – aggiunge allora Armando, che taglia corto – Torna a vendere le mozzarelle!”

Uomini e donne, Armando benedice la coppia Ida e Alessandro a Napoli/ "Nasce a..."

Armando Incarnato, tre nuove dame per lui: stoccata di Biagio!

Intanto proprio per Armando Incarnato sono arrivate poco dopo tre nuove dame pronte a conoscerlo. Di fronte all’annuncio di Maria De Filippi del loro arrivo, Biagio non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare un’ultima stoccata al ‘rivale’: “Qua ti voglio vedere! – gli ha detto – Giudichi sempre tutti ora voglio vedere cosa fai!” Armando ha tenuto delle tre solo due dame.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Riccardo "terzo incomodo" tra Ida e Alessandro?/ Il gesto inaspettato

© RIPRODUZIONE RISERVATA