Tutto su Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi, i genitori di Martina De Ioannon con le parole della mamma contro Ciro Solimeno.

Armando De Ioannon e Micaela Gagliardi sono i genitori di Martina De Ioannon ma anche le colonne portanti della sua vita. Legatissima ai genitori e ai fratelli, Martina ha sempre trovato nella propria famiglia un supporto alle sue scelte. Sposati da anni e genitori di quattro figli, Armando e Micaela condividono anche il lavoro: insieme, infatti, gestiscono il ristorante “Da Dante” in cui lavora anche la stessa Martina. Cresciuta in una grande famiglia e super unita, Martina sogna un amore come quello dei genitori che hanno sostenuto la figlia anche nella scelta di provare a cercare l’amore sul trono di Uomini e Donne.

In un momento di forte esposizione mediatica come quello che sta vivendo Martina a causa della fine della storia con Ciro Solimeno e dell’inizio della frequentazione con Gianmarco Steri, i genitori stanno sostenendo la figlia con la madre che ha anche commentato l’atteggiamento di Ciro.

Le parole della mamma di Martina De Ioannon su Ciro Solimeno

Dopo il primo confronto avvenuto a Uomini e Donne al quale non ha partecipato Martina De Ioannon, la madre si sarebbe scagliata contro Ciro Solimeno come fa sapere Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato lo screenshot di una segnalazione ricevuta sui social. Nel messaggio si legge come la mamma di Martina abbia accusato Ciro di essere un “maleducato” sottolineando di osservare il modo in cui ha trattato la figlia.

La signora De Ioannon, poi, parlando della situazione economica della famiglia, spiega che lei e il marito lavorano 18 ore al giorno spiegando di non aver mai ricevuto regali dalla vita. La mamma di Martina, poi, aggiunge che per lei e il marito, la cosa più importante è la felicità della figlia.