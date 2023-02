Armando De Razza, chi è l’ex marito di Fioretta Mari/ “L’ho buttato fuori di casa perché…”

ARMANDO DE RAZZA, EX MARITO DI FIORETTA MARI

Chi è Armando De Razza, ex marito di Fioretta Mari? Questo pomeriggio l’80enne attrice fiorentina sarà ospite negli studi di “Verissimo” con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere per presentare “Bloccati dalla neve”, la commedia con cui sono attualmente a teatro. E con l’occasione i riflettori si accenderanno pure sulla vita privata dell’interprete toscana, già protagonista nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi in veste di insegnante: cosa sappiamo della sua vita privata e sentimentale, oltre che della lunga relazione avuta con il cantante e attore romano da cui aveva avuto in passato anche una figlia?

Chi è Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere/ Tre figli nonostante la malattia

Pseudonimo di Maurizio De Razza e classe 1955, il capitolino Armando De Razza è nato artisticamente a teatro come la sua futura compagna, Fioretta Mari (da cui la dividono circa tredici anni di età, essendo nata invece nel 1942): dopo essersi fatto notare in una delle fortunate trasmissioni condotte da Renzo Arbore a fine Anni Ottanta con i suoi personaggi, De Razza pubblicherà prima un singolo dal suo tormentone più celebre (“Esperanza d’Escobar”) e poi un LP dallo stesso titolo tanto da consentire al diretto interessato di arrivare pure sul prestigioso palcoscenico di Sanremo, nella quarantesima edizione della kermesse. Tuttavia oggi è noto al grande pubblico anche per la sua relazione con la Mari da cui ha avuto Ida Elena De Razza, unica figlia della coppia.

Chi è Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi/ "Maria è un dono di Dio"

FIORETTA MARI, “UN MATRIMONIO NON FELICE, MA LO RIFAREI PERCHE’…”

Ma cosa sappiamo della loro tormentata relazione che è finita dopo quasi vent’anni? A raccontarlo era stata in passato la stessa Fioretta Mari, accennando ad alcuni dettagli del suo matrimonio con Armando De Razza e nonostante la felicità di aver avuto una figlia come Ida, oggi cantante oltre che affermata musicista del genere celtico: “Non è stato felice ma lo rifarei anche domani pur di avere una figlia straordinaria come lei” erano state le parole della Mari a ‘Tv Circle’, rivelando pure che col tempo i rapporti con l’oramai suo ex compagno erano molto migliorati e diventati a suo dire “pacifici”. Ma cosa è successo tra di loro e cosa li ha portati a vedere le proprie strade divise?

Come è morto Little Tony e malattia dell'icona musica italiana/ Il ricordo della figlia Cristiana Ciacci

Se Armando De Razza, nel corso di alcune interviste rilasciate negli ultimi anni, non ha mai chiarito bene su questo punto -parlando spesso invece della figlia Ida Elena, orgoglio di casa e artista come i due illustri genitori- per scoprire qualcosa di più sulla fine della love story tra l’attore romano e la sua collega fiorentina ci affidiamo ancora alle parole di Fioretta Mari. Con una punta di amarezza, l’attrice aveva infatti spiegato che “tra noi è finita perché non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane”, accennando pure al dramma di aver perso in passato due gemelli, pare a causa di un farmaco somministratole. “Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto” aveva proseguito la Mari, rivelando pure di aver buttato fuori di casa De Razza dato che non era d’accordo con lui su diverse cose.











© RIPRODUZIONE RISERVATA