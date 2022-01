Armando e Biagio di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi?/ Chat e accuse in studio

Biagio e Armando Incarnato nel mirino delle accuse durante la nuova puntata di Uomini e Donne. I due cavalieri, tra i più discussi del trono Over, finiscono al centro di una discussione quando sul cellulare di Biagio, controllato da Gianni Sperti, viene trovata una chat in cui si parla di Grande Fratello e Isola dei Famosi. In particolare il cavaliere, in una chat con la sorella, svela l’ambizione di arrivare un giorno a partecipare al reality di Alfonso Signorini o, addirittura, a volare in Honduras per essere uno dei naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi.

Lui non nega che questo sia un suo desiderio e a rispondere questa volta è Maria De Filippi: “Per me che pensi di andare al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi non è un problema, lo può essere per una donna che ha l’ambizione di conoscerti e lo scopre.”, dice al cavaliere. Ma l’Isola dei Famosi viene tirata nuovamente in ballo quando al centro dello studio c’è Marika che accusa questa volta Armando di averle detto di voler partecipare al reality: “Ci vai con Biagio”, ironizza la dama. Lui, però, nega e anzi si infuria con la dama, accusandola di volerlo screditare agli occhi di Maria De Filippi.

