Pino Insegno è sempre stato molto legato ai genitori Armando e Romana. Il noto conduttore è cresciuto specialmente grazie a loro.
Il conduttore Pino Insegno sarà uno dei protagonisti della trasmissione Ciao Maschio, in onda sabato 15 Novembre 2025. Tanti i temi trattati dall’uomo e sicuramente magari Pino tornerà sul rapporto con i genitori, persone chiave nella crescita come uomo e nell’aspetto lavorativo, ma andiamo a vedere meglio chi sono Armando e Romana, padre e madre del noto showman.
Armando Insegno e Romana Di Lorenzo sono i genitori del conduttore e protagonista di vari show negli ultimi anni Pino Insegno. Nel corso della sua vita l’uomo ha più volte sottolineato di come la madre e soprattutto il padre abbiano avuto un ruolo determinante nella crescita lavorativa e personale ed ha spiegato meglio il motivo di tutto ciò.
Armando Insegno era un vetrinista a Roma mentre la moglie Romana era una casalinga nonchè sorella dell’attrice Rossana Di Lorenzo (tra l’altro sposata con l’attore Maurizio Arena). Il padre di Pino era di Genova ma si è trasferito poi a Roma per problemi di gioventù. La madre era casalinga e si è presa cura dei suoi due figli, spesso Pino rilascia interviste dove parla della sua famiglia.
Pino Insegno ed il forte legame con i genitori Armando e Romana
Pino Insegno ha sempre avuto un ottimo rapporto con i genitori. La madre Romana è venuta a mancare nel Dicembre del 2003 mentre il padre è venuto a mancare lo scorso anno all’età di 92 anni. Pino ha anche un fratello di nome Claudio ed anch’egli è nel mondo dello spettacolo, essendo lui cosi un attore. L’uomo ha sottolineato il legame con il padre, gran tifoso del Genova mentre Pino tifa Lazio.
Armando ha fatto tanti sacrifici per il figlio e il conduttore ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: “Mio padre chiese un prestito di 6 milioni per sovvenzionare il mio primo spettacolo e non li rivoleva indietro, alla fine li reinvestimmo. Con mamma sono riuscito a sdebitarmi ma lei era diverso” e sulla madre l’uomo ha sofferto molto per questa perdita.
Nel corso di un’altra intervista Pino Insegno ha svelato che per anni non è andato al cimitero a trovare la madre ma è stata sua moglie Alessia Navarro a convincerlo a tornare li: “Quando abbiamo deciso di sposarci mi ha chiesto, ma ora non mi porti a conoscere tua madre? E siamo andati insieme. Prima non ero mai andato”.