Armando Incarnato asfalta Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ “Sei un pessimo…”

Armando Incarnato non risparmia critiche a Riccardo Guarnieri, reo di aver chiuso una conoscenza dopo aver avuto un incontro intimo con Giusy, una delle dame del trono over di Uomini e Donne. “Ho chiuso perchè rispetto i miei sentimenti”, spiega Giusy al centro dello studio. Riccardo riceve così anche le critiche di Gianni Sperti: “Un uomo che dice che bei bocconcini è poco galante, lo vai a dire ai tuoi amici. Voleva solamente arrivare a quello“. Tuttavia, le parole più dure, arrivano proprio da Armando Incarnato.

Dopo aver ascoltato tutto il rapporto, Armando sbotta di fronte ai modi di Riccardo che, al termine del confronto con Giusy, si lascia andare ad un’affermazione che scatena anche le critiche da parte degli altri protagonisti della trasmissione.

Armando Incarnato punta il dito contro Riccardo dopo l’ingresso in studio di Mariangela, un’altra dama del trono over con cui il cavaliere pugliese ha chiuso la conoscenza. Tuttavia, Mariangela, avendo un bel ricordo dei momenti trascorsi insieme, decide di fargli un regalo ribadendo la volontà di ricominciare a frequentarsi se solo lo volesse anche lui. Riccardo, però, pur riconoscendo la bella persona che è Mariangela, ribadisce di non provare nulla per lei. Un atteggiamento che infastidisce Armando che sbotta.

“Credo che Riccardo ultimamente sia veramente un pessimo esempio di uomo. Dice di voler cercare l’essere in una donna e quando lo trova in una ragazza, la bacia e poi la manda via. A prescindere dal colore dei capelli, dal carattere, per lui sono diventate tutte uguali. Alla tua età dovresti avere il rispetto della donna che hai di fronte e non andare oltre”, dice Armando che, poi, ricordando la storia che Riccardo ha avuto con Ida, conclude così – “Quando ti ha mandato a quel paese sei cambiato in peggio, sei diventato zero proprio“.

