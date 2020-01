ARMANDO INCARNATO CACCIATO DA UOMINI E DONNE/ Trono Over, Gianni Sperti lo smaschera

Armando Incarnato “cacciato” da Uomini e Donne. E’ una svolta clamorosa per il Trono Over quella materializzatasi nella registrazione di ieri del programma di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni fornite da “ilvicolodellenews.it”, che ha potuto fare affidamento sulle informazioni della sua “Bat-Talpa”, il cavaliere sarebbe stato smascherato da Gianni Sperti. Proprio il ballerino, che nelle ultime settimane si era reso protagonista di diverse insinuazioni sul conto di Armando, lasciando intendere che Incarnato intrattenesse delle frequentazioni con altre donne all’esterno del programma, ha recitato una parte importante nell’estromissione del cavaliere. A chiedere ad Armando di lasciare lo studio, una volta smascherato, è stato infatti lo storico opinionista di Uomini e Donne.

ARMANDO INCARNATO CACCIATO DA UOMINI E DONNE

La reazione delle dame che stavano frequentando Armando, di fronte alla scoperta del doppio gioco messo in piedi da Incarnato, stando alle anticipazioni de “ilvicolodellenews.it”, si sono imbestialite e sono passate all’attacco del cavaliere dicendogliene di tutti i colori. Se confermata, questa rappresenterebbe una perdita importante per il Trono Over di Maria De Filippi: proprio Armando, dopo la conclusione della storia tra Gemma e Juan Luis, ancora di più dopo l’addio al programma di Armando e Ida, rappresentava uno dei personaggi di maggior interesse per quanto riguarda il parterre maschile. Resta da capire se il suo addio sarà definitivo o se la De Filippi gli darà modo di spiegare le sue ragioni e di tornare in studio.

