Armando Incarnato chiede scusa a Valentina, Uomini e Donne/ “Nicola mi ha usato…”

Armando Incarnato ha chiesto scusa a Valentina durante la puntata di Uomini e Donne di oggi. Nelle precedenti puntate, il cavaliere napoletano ha accusato Valentina di aver coperto Nicola Mazzitelli non raccontando di aver avuto incontri intimi con lui. Armando racconta così di aver ricevuto una telefonata in cui Nicola gli ha spiegato di averlo coinvolto per poter tornare al centro dell’attenzione. “Chiedo scusa a Valentina perchè ho ricevuto una telefonata da Nicola che ha ammesso di avermi usato per far parlare di lui in trasmissione. Gli ho chiesto se abbia inventato tutto e lui mi ha detto sì. Ti chiedo scusa non perchè tu debba vivere la vita come la vedo io, però, non facendo attenzione alle parole che ho utilizzato, ho rischiato di far passare un’immagine diversa di te”, racconta Armando.

NICOLA MAZZITELLI SBOTTA DOPO UOMINI E DONNE

Dopo essere stato tirato in ballo in trasmissione, Nicola Mazzitelli si è difeso sui social dopo la scorsa puntata in cui Valentina aveva ammesso di essersi messa d’accordo con Valentina. “Mi avete infangato per quindici giorni, era stato scritto che ero io che ero andato con Valentina. Invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare con lei”, ha fatto sapere Armando attraverso i social. Nicola, dopo aver ascoltato le parole di Armando Incarnato, replicherà ancora una volta sui social? Per ora, sul profilo Instagram dell’ex cavaliere, tutto tace. Nicola continuerà a restare in silenzio o racconterà la propria versione?



