Armando Incarnato choc “Se mi chiami ancora ti sput*ano davanti a tutta Italia”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne

Armando Incarnato e lo sfogo social: nel mirino un altro protagonista di Uomini e Donne?

Duro sfogo di Armando Incarnato sui social che si lascia andare a parole durissime pur non svelando l’identità del destinatario del suo messaggio. “Se mi chiami ancora ti sput*ano davanti a tutta Italia”, svotta l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, poi ha svelato di aver effettivamente ricevuto tale risposta. “Comunque io soltanto i numeri non indovino. Però non fa niente perché non ne ho bisogno. Ieri ho fatto un post in cui scrivevo se mi chiami ancora ti sput*ano davanti a tutta Italia e oggi sapete cos’è successo? Mi è arrivata la chiamata ma non avevo dubbi”, le parole di Armando Incarnato riportate da Isa e Chia.

Armando, pur avendo ricevuto la telefonata, non svela l’identità della persona in questione “perché tu vuoi che io faccia il tuo nome perché a te piace stare in hyle. Ti è piaciuto creare il tuo personaggio finto sulle mie spalle, sulla mia onestà, sulla mia sincerità sul mio essere un bravo ragazzo”.

Le parole Armando Incarnato

Armando Incarnato che, nelle scorse ore si era scagliato contro chi ha scambiato Uomini e Donne per un ufficio di collocamento, nello sfogo social, ribadisce di non voler fare, per il momento, il nome della persona contro cui si è sfogato aggiungendo che svelerà la sua identità “solo quando lo deciderò io ma sappi che quel giorno sarai in hype solo ed esclusivamente per una figura di mer*a. Continua a chiamare, continua a scrivere, continua a mandare messaggi, continua a fare tutto quello che vuoi ma sappi che, come in passato mi sono preso le soddisfazioni su determinate persone e la gente si è resa conto, si renderà conto anche su di te”.

E’ uno sfogo durissimo, dunque, quello di Armando Incarnato che, nell’attuale stagione di Uomini e Donne, è stato presente in poche puntate. Non si sa, tuttavia, se l’ex cavaliere napoletano sia furioso con un protagonista dell’attuale stagione o di quelle passate.











