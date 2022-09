Armando Incarnato, colpo di testa per Uomini e Donne/ Stravolge il look e…

Armando Incarnato con i capelli bianchi: la foto su Instagram

Armando Incarnato è noto per i suoi tanti look sfoggiati durante Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano è ormai in trasmissione da molti anni e di tagli di capelli ne ha provati parecchi. Quest’anno nuova edizione, nuovo look: Incarnato si presenterà con la chioma bianco-argento che ha fatto già impazzire le fan.

La fan page del volto del dating show ha pubblicato la foto del nuovo colore di capelli “total white” del cavaliere, che sembra donargli particolarmente. Si spera che questo cambiamento sia anche di buon auspicio per il suo percorso a Uomini e Donne e che possa trovare finalmente l’amore. Di fatto, Armando Incarnato è uno dei protagonisti “discussi”, molto discussi, del dating show. Non tutti lo apprezzano, una fetta del web lo vorrebbe fuori dal programma ma lui non sembra demordere.

Armando Incarnato ritorno a Uomini e Donne con scontro

Armando Incarnato è tornato ufficialmente a Uomini e Donne e il suo ritorno non è passato inosservato. Come hanno svelato le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni di Uomini e Donne, infatti, nel corso della seconda registrazione della nuova stagione, Armando ha prima discusso con Ida Platano e poi con Alessandro Vicinanza. A scatenare tutto sarebbe stato un bacio tra Ida e Alessandro che Armando avrebbe criticato non condividendo la scelta dell’amica di uscire nuovamente con l’ex.

Discussione che Armando avrebbe affrontato con il vecchio look. Con la nuova immagine, invece, il cavaliere napoletano dovrebbe partecipare alle nuove registrazioni in programma mercoledì 7 e giovedì 8 settembre secondo quanto fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”.











