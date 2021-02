Armando Incarnato, confronto con Veronica Ursida a Uomini e Donne?/ Scintille e…

Scintille in arrivo nello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, venerdì 12 febbraio? Dopo la presentazione dei nuovi tronisti Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone a cui Maria De Filippi ha concesso la possibilità di ambientarsi prima di conoscere le corteggiatrici con cui divideranno la loro esperienza, la puntata di oggi dovrebbe essere occupata prevalentemente da Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, protagonista di un triangolo con Carlo e Nicole che ha ammesso di avere una preferenza per Carlo, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dovrebbe avere un durissimo confronto con un’ex dama ovvero con Veronica Ursida che, come ha svelato Maria De Filippi, avrebbe chiesto alla redazione di poter tornare. Tuttavia, a differenza di Pamela Barretta che è tornata in trasmissione per cercare l’amore, Veronica, stando alle anticipazioni che circolano, tornerebbe solo per un confronto con Armando.

ARMANDO INCARNATO E VERONICA URSIDA: SCONTRO A UOMINI E DONNE?

Cosa accadrà tra Armando Incarnato e Veronica Ursida? Diversamente da altre registrazioni di Uomini e Donne, di quello che è accaduto tra il cavaliere napoletano e l’ex dama del trono over non ci sono dettagli. Tuttavia, non è difficile pensare ad uno scontro di fuoco tra Armando e Veronica che si sono anche frequentati chiudendo, tuttavia, in modo non felice il loro rapporto. Veronica, tirata più volte in ballo durante gli scontri tra il cavaliere napoletano e l’amica Aurora Tropea, arriverà in studio per raccontare la sua verità? Come reagiranno Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai creduto ad Aurora Tropea che ha sempre difeso l’amica? Lo scopriremo nel corso della puntata.



