Armando Incarnato: “Dicono ‘trovati un lavoro’ …”/ La risposta alla polemica

Armando Incarnato, al centro di una polemica su Uomini e donne: che succede?

Torna a far discutere in una polemica sul lavoro, Armando Incarnato, sulla scia di uno scontro al trono over di Uomini e donne, dove da anni lui ricopre il ruolo di indiscusso protagonista. Il cavaliere napoletano, ormai volto veterano alla ricerca dell’amore avviata in TV, é tacciato da molti, in particolare nel web, di sfruttare la trasmissione sui sentimenti condotta da Maria De Filippi al mero fine di agguantarsi la visibilità, come fonte di collaborazioni pubblicitarie con brand, e per il business. Questo, dal momento che il campano non avrebbe un lavoro, sempre a detta dei detrattori . Una polemica che fa rumore sui social e vede Armando Incarnato bersaglio delle critiche di chi lo accusa di non essere interessato alla ricerca dell’amore in TV, se non per meri scopi economici. Una querelle che si infiamma relativamente allo scontro che al trono over di Uomini e donne lui registra con l’altro cavaliere over Silvio Venturato, conoscente intimo della dama veterana nel parterre over del programma, Gemma Galgani.

In occasione dell’acceso confronto registrato nello studio di Uomini e donne, Armando Incarnato attacca Silvio, contestandogli di pretendere attenzioni erotiche-record dalla conoscente Gemma Galgani, senza farsi alcuno scrupolo di rispettare i tempi della dama. Una condotta che, per i detrattori, lascerebbe intendere che Armando Incarnato sia interessato a candidarsi al posto di opinionista nella trasmissione, disposto quindi anche a soffiare l’ambito posto in TV agli attuali opinionisti Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ma qual é la verità di Armando Incarnato? Sulla scia delle contestazioni web, il bello e impossibile, napoletano, di Uomini e donne sembra replicare alla polemica generale con una storia postata via Instagram stories, dove lui svela un retroscena sul lavoro svolto.

Le Instagram stories sibilline di Armando Incarnato svelano un retroscena sul lavoro

“Quando ti dicono trovati un lavoro e non sanno un c…o della tua vita”, scrive Armando in quella che sembra essere la sua replica agli haters, con tanto di scatto che lo immortala su un motorino da postino.-Ps: ho sempre fatto “il corriere”. Ma non é tutto. Perché tra le righe della Instagram story sibillina, poi, Armando Incarnato di Uomini e donne, tra il serio e il faceto, aggiunge: “Ora però sono in pensione e mi godo la vecchiaia”. Parole, quest’ultime, che sembrano assumere il tono di una provocazione, equiparando la partecipazione a Uomini e donne allo status di cavaliere ormai lontano dal duro lavoro e in pensione.

