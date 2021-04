Armando Incarnato e Angela, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine? Caos in studio…

Armando Incarnato grande protagonista della puntata di Uomini e Donne di oggi. Il programma di Maria De Filippi torna in onda dopo la pausa pasquale con un appuntamento scoppiettante che vedrà Armando Incarnato al centro dello studio per un nuovo capitolo delle sue frequentazioni. Il cavaliere napoletano, durante le ultime puntate, è rimasto in panchina non avendo avuto frequentazioni. Con la puntata di oggi, però, tornerà ad essere protagonista. Dopo aver assistito alla fine della frequentazione tra Angela e Luca Cenerelli, il cavaliere ha cominciato a frequentare la dama. I due saranno così i protagonisti di un confronto abbastanza infuocato nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5 che scatenare anche le reazioni del resto del parterre e di Maria De Filippi.

ARMANDO INCARNATO E ANGELA, RIVELAZIONI A UOMINI E DONNE

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Armando Incarnato e Angela hanno cominciato a frequentarsi. I due sono solo all’inizio della conoscenza, ma durante il confronto che andrà in onda nel corso della nuova puntata, Armando si lascerà andare ad alcune rivelazioni sull’atteggiamento della dama scatenando diverse reazioni. Il discorso del cavaliere napoletano, stando a quello che raccontano le talpe del Vicolo, porterà Maria De Filippi a chiudere l’argomento evitando di scendere in ulteriori dettagli. Cosa racconterà, dunque, Armando? Quale sarà la reazione della dama Angela, di Gianni Sperti e Tina Cipollari? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi.

