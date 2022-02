Armando Incarnato e Biagio Di Maro, rissa sfiorata a Uomini e Donne/ Il motivo…

Armando Incarnato e Biagio Di Maro dovrebbero essere i protagonisti della puntata odierna di Uomini e Donne, la prima della nuova settimana. Salvo colpi di scena dell’ultima ora, la settimana del dating show di canale 5 dovrebbe partire con il botto a causa della rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro. I due cavalieri non sono mai andati molto d’accordo. La diversa visione dell’amore e il diverso approccio con le donne li ha spesso portati a scontrarsi. Stavolta, tuttavia, pare che lo scontro tra i due non sia stato solo verbale.

Franco e Carmela come Alex Belli e Soleil a Uomini e Donne/ "C'è amicizia artistica…"

Secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 3 febbraio pubblicate dal Vicolo delle news, infatti, Armando Incarnato e Biagio Di Maro avrebbero sfiorato la rissa, ma quale sarebbe stato il motivo dello scontro?

Armando Incarnato e Biagio Di Maro, lite e rissa sfiorata: una canzone scatena tutto

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, a scatenare lo scontro tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro sarebbe stata una richiesta di quest’ultimo. Il cavaliere avrebbe chiesto una canzone specifica per ballare con una signora del parterre femminile scatenando la dura reazione di Armando.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ Lite con Angelo: "Il numero di telefono..."

Secondo Incarnato, Biagio sarebbe stato pagato per sponsorizzare la canzone in questione aggiungendo di aver ricevuto, in passato, la stessa richiesta. Le parole di Armando scatenano così la dura reazione di Biagio e i due sarebbero arrivati quasi alle mani. Solo l’intervento di terza persone avrebbe evitato il peggio.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 14 febbraio: lite tra Biagio e Armando?

© RIPRODUZIONE RISERVATA