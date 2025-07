Cos'è successo ad Armando Incarnato e Cristina Tenuta dopo l'addio a Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio e risponde ad un'indiscrezione

Sono stati due grandi protagonisti di Uomini e Donne, ma durante la scorsa edizione hanno abbandonato improvvisamente lo studio: parliamo di Armando Incarnato e Cristina Tenuta, storici volti del dating show di Canale 5 che hanno avuto anche una frequentazione. Armando è stato per anni uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati dal pubblico, ma anche uno dei più apprezzati dal parterre femminile. Tra le sue pretendenti c’è stata anche Cristina, ma la loro frequentazione non è andata a buon fine, anzi, i due hanno poi avuto in studio molti scontri.

Armando Incarnato, lite con Mario Cusitore a Uomini e Donne/ "Ha parlato per 3 mesi di Ida Platano e ora..."

Armando ha partecipato a solo poche puntate della scorsa edizione di Uomini e Donne, che ha poi lasciato senza farvi più ritorno. Cristina, invece, è rimasta per qualche mese, per poi lasciare comunque lo studio d’improvviso e senza motivazioni note. Nelle ultime ore si è però tornato a parlare di entrambi dopo la diffusione di un’indiscrezione da parte dell’esperto di Uomini e Donne Lorenzo Pugnaloni.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI 1 OTTOBRE 2024/ Francesca Sorrentino in lacrime, un cavaliere per Cristina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐧𝐮𝐭𝐚 (@__misscristinatenuta__)

Cristina Tenuta rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: “Cosa provo per Armando Incarnato”

A chi, infatti, gli ha chiesto su Instagram aggiornamenti su Armando e Cristina, lui ha replicato: “A lei non gli è ancora passata”. Insomma, la dama proverebbe ancora qualcosa di forte per Incarnato, secondo Pugnaloni, peccato che a smentire questa dichiarazione si intervenuta la stessa Tenuta. Su Instagram, l’ex dama del Trono Over ha condiviso l’indiscrezione lanciata, commentandola così: “Ahaha, sei poco informato”, taggando a questo punto lo stesso Pugnaloni, che al momento non ha replicato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 SETTEMBRE 2024/ I tronisti Michele, Francesca e Alessio. Ospiti...

Dunque, Cristina sarebbe andata avanti e avrebbe dimenticato Armando che, dal suo canto, avrebbe oggi una nuova relazione con una donna che, tuttavia, rimane misteriosa. L’ex cavaliere ha infatti deciso di tenere lontana la sua vita privata dai social.