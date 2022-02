Armando Incarnato e Diego Tavani/ Rissa a Uomini e Donne? Un video…

Armando Incarnato e Diego Tavani protagonisti di uno scontro fisico nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi? Secondo le anticipazioni della registrazione della puntata di oggi pubblicate dal Vicolo delle news, durante il momento dedicato al trono over, ci sarà una durissima discussione tra Armando Incarnato e Diego Tavani. I due cavalieri, in passato, hanno discusso molto soprattutto durante il periodo in cui Diego usciva con Ida Platano. Secondo le talpe del Vicolo, tuttavia, a scatenare la lite tra Armando e Diego non sarà una donna, ma un video di saluti.

Diego, in particolare, racconterà di aver incontrato un signore che gli avrebbe chiesto di registrare un saluto. Il signore avrebbe, inoltre, rivelato di essere un amico di Armando Incarnato. Diego, nonostante tutto, avrebbe comunque registrato il video e tale gesto avrebbe causato la reazione di Armando.

Lite a Uomini e Donne tra Armando Incarnato e Diego Tavani: scena in onda?

Secondo Armando Incarnato, Diego Tavani non avrebbe dovuto fare il video con una persona che è sua amica. Il video avrebbe così scatenato prima una lite e poi uno scontro quasi fisico tra i due cavalieri del trono over. Solo l’intervento degli altri presenti in studio avrebbe evitato il peggio.

La scena tra Armando e Diego sarà trasmessa nella puntata in onda oggi? La redazione di Uomini e Donne deciderà di trasmettere il momento tra i due cavalieri o deciderà di tagliare la scena dando spazio ad altri protagonisti? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.

