Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci, Uomini e Donne/ Lite per Marianna…

Armando Incarnato torna al centro dello studio di Uomini e donne per un confronto con Lucrezia Comanducci. Il cavaliere napoletano, dopo aver animatamente discusso con Marianna che, dopo aver conosciuto sia lui che Gianluca De Matteis ha deciso di dichiararsi per quest’ultimo, parla della sua conoscenza con Lucrezia che, dopo aver abbandonato la trasmissione, ha deciso di tornare per ricominciare a frequentare il cavaliere napoletano. al centro dello studio, il cavaliere e la giovane dama discuteranno per Marianna. La Comanducci, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, si scaglierà contro Armando, reo di non averle detto che sarebbe uscito con Marianna. Come si concluderà la discussione tra i due. Lucrezia continuerà a conoscere solo Incarnato o deciderà di accettare i numeri di telefono anche di altri cavalieri?

LUCREZIA COMANDUCCI: ECCO PERCHE’ E’ TORNATA A UOMINI E DONNE

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Lucrezia Comanducci ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rimettersi in gioco tornando a Uomini e donne. “Ho avuto paura di perdere una persona che mi piaceva. Ho provato a contattare Armando all’esterno ma non ho ricevuto risposta”, ha spiegato la bionda corteggiatrice che ha svelato di aver immediatamente avuto un interesse per Armando e di voler lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi con lui. “Sono tornata in studio per portarlo fuori e ho tutte le intenzioni di riuscirci”, ha aggiunto la Comanducci che non teme la concorrenza delle altre donne. Pur essendo consapevole di avere a che fare con un uomo molto corteggiato, è pronta a fare di tutto per portarlo fuori dallo studio.



