Armando Incarnato e Marika, lite a Uomini e Donne/ “Lasciata sola a Napoli, cafone!”

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma riparte con Armando Incarnato al centro dello studio. Il cavaliere è uscito con Elena ma la vera sorpresa è il ritorno al centro dello studio di fronte a lui di Marika. I due hanno avuto già una frequentazione in passato, finita male; oggi però scopriamo che Marika ha voluto tentare un ultimo gesto per lui che è lei stessa a raccontare in studio.

“Sono andata a Napoli senza avvisarlo. – annuncia la dama, che racconta poi quanto accaduto – Lo chiamo arrivata in stazione e non mi risponde. Lui visualizza poi i miei messaggi su Whatsapp ma non risponde. Gli dico allora che ero a Napoli per lui, così mi chiama. Poi mi dice che ha un impegno e che deve anche incontrare un’altra donna. Poi mi manda a quel paese e mi attacca il telefono in faccia.”

Marika continua il suo racconto a Uomini e Donne, svelando che l’indomani Armando “ha capito di aver fatto una figura di merd* e mi ha richiamata. Io ero in pizzeria e lì mi ha raggiunto”. Le cose però sono poi peggiorate: lui, dopo averle offerto la pizza, l’ha lasciata da sola. Un atteggiamento che Marika oggi condanna in studio: “Sei un cafone, ti sei comportato malissimo perché mi hai lasciato sola! Machiavellico, dall’ego smisurato!” Lui nega alcune parti della sua versione, ma Marika scoppia in lacrime e lo accusa ancora: “Ma sei bugiardo! Cosa ho fatto per meritarmi un atteggiamento simile? Meriti di stare solo, avrai anche i soldi ma sei povero dentro!” Lo studio viene così acceso da una forte lite dei due.

