Armando Incarnato e Nicola Vivarelli, lite a Uomini e Donne/ Pesante insinuazione…

Lite a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli? In una delle ultime registrazioni, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra il cavaliere napoletano e l’ex pretendente di Gemma Galgani, c’è stato un acceso scontro. La lite tra i due andrà in onda proprio oggi? Come si legge sul Vicolo delle news, lo scontro tra i due arriverà per Gemma Galgani. Tina Cipollari punzecchierà la dama di Torino che sarà difesa proprio da Nicola. Quest’ultimo, in più occasioni, si è schierato dalla parte di Gemma difendendo le sue scelte. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione, l’intervento di Nicola avrebbe spinto Armando ad esprimere la propria opinione. Le sue parole, però, scateneranno la dura reazione di Nicola e del resto del parterre.

Armando Incarnato e Nicola Vivarelli dividono il parterre di Uomini e Donne

Un’insinuazione di Armando Incarnato su Nicola Vivarelli scatenerà il caos in studio, ma cosa dirà effettivamente il cavaliere napoletano? Armando prenderà le difese di Gemma Galgani puntando il dito contro Nicola, reo, secondo il parere del cavaliere napoletano, di averla presa in giro lo scorso anno. A quanto pare, tuttavia, Armando andrà oltre e le sue parole causeranno anche la reazione degli altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi e degli stessi opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Armando che è tornato in trasmissione dopo un periodo di riflessione, dunque, causerà di nuovo il caos in studio? Da che parte si schiererà il parterre? Lo scopriremo con la nuova puntata che dovrebbe essere animata, salvo cambiamenti dell’ultima ora, proprio dallo scontro tra i due cavalieri.

