Armando Incarnato e Paola, lite a Uomini e Donne/ Una segnalazione scatena tutto

La segnalazione su Paola a Uomini e Donne

Armando Incarnato riporta una segnalazione su Paola e, a Uomini e Donne, scoppia la lite. Tutto è nato dopo la sfilata femminile a cui la dama del trono over ha partecipato non convincendo tutti. Claudio, in particolare, accusa Paola di non essere realmente in cerca d’amore “perchè poi sparisci“. “Hai avuto il tuo momento di visibilità”, replica Paola. “Visto che cerco qualcosa, fatti una domanda se non l’ho trovato qui finora”, dice ancora la dama del trono over.

Dopo il botta e risposta tra Claudio e Paola, interviene Armando Incarnato che, in silenzio, chiede a Maria De Filippi di poter intervenire. “Posso?”, chiede Armando. “Sì dimmi. Tanto già so che mi devi attaccare”, risponde Paola in attesa delle dichiarazioni del cavaliere napoletano.

Botta e risposta tra Armando Incarnato e Paola

Secondo Armando Incarnato, la dama Paola avrebbe un manager che le consiglierebbe come muoversi all’interno di Uomini e Donne. “Per cercare l’uomo qua dentro, ti serve il manager?“, chiede Armando. “Non ho nessun manager”, replica Paola. “Non chiedere alle persone di farmi videochiamare”, dice il cavaliere napoletano. “Sono andata in una pizzerie per far parte della giuria e il padrone della pizzeria mi ha detto che Armando era un cliente abituale e mi ha chiesto di fare una videochiamata”, chiarisce Paola.

“Tu hai detto che non puoi fare foto perchè il tuo manager non vuole”, insiste Armando. “Io sono pulita. E’ inutile che mi attacchi perchè il tuo mestiere qua è infangare le altre persone e non per cercare l’amore”, sbotta Paola mentre Maria De Filippi decide di chiudere l’argomento.

