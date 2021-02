Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: rissa sfiorata a Uomini e Donne/ Samantha…

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, cavalieri storici del trono over, sono stati i protagonisti della registrazione di Uomini e Donne del 16 febbraio. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che non riescono a stare insieme, ma neanche a dirsi addio definitivamente, Maria De Filippi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, ha chiamato al centro dello studio Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano incontra Federica, una ragazza che ha chiamato la redazione per conoscerlo. Durante il momento dedicato ad Armando, la conduttrice avrebbe coinvolto la nuova tronista Samantha esortandola ad esprimere un parere su Armando. Samantha avrebbe detto tutto ciò che pensa del cavaliere napoletano scatenando la reazione di quest’ultimo che l’avrebbe definita, come scrivono le talpe del Vicolo, “una maleducata“. Tra Armando e la tronista Samantha sarebbe così cominciata una discussione che avrebbe coinvolto anche Riccardo Guarnieri.

ARMANDO INCARNATO E RICCARDO GUARNIERI: PAROLE DI FUOCO A UOMINI E DONNE

Tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non c’è mai stata tanta simpatia. Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, di fronte alla dichiarazione di Riccardo per Roberta Di Padua, il cavaliere napoletano ha espresso le proprie perplessità dando il via ad un botta e risposta con il cavaliere pugliese. Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, però, i due avrebbero sfiorato la rissa. Durante la discussione con la tronista Samantha, Armando non avrebbe gradito gli apprezzamenti di Riccardo per lei. Furioso per le parole che gli sarebbero state rivolte, il cavaliere napoletano avrebbe lasciato lo studio, ma prima di farlo, si sarebbe lasciato andare ad una battuta poco carina nei confronti di Riccardo che, furioso, sarebbe stato pronto a raggiungerlo dietro le quinte. Ad evitarlo sarebbe stato l’intervento Maria De Filippi che avrebbe evitato uno scontro tra i due.



