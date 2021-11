ARMANDO INCARNATO E TINA CIPOLLARI/ Lite con Diego Tavani a Uomini e Donne: “Buffone”

Tina Cipollari perde la pazienza con Diego Tavani. “Tu hai detto solo chiacchiere, lei ha fatto un passo importante chiedendo di andare via insieme. Sei un buffone, sei un falso. Hai fatto una figura di mer*a. Improvvisamente l’amore si dissolve solo perché ha chiesto di parlare con me. Hai pianto perché ti sei reso conto che sei una brutta persona”, sbotta la bionda opinionista. “Ida non ti ha usato per ripulire la propria immagine con Tina. Ti sei aggrappato sugli specchi. Mi aspettavo che oggi arrivavi con dei fiori, chiedevi scusa e dimostravi quello che provi per lei. Ida non ha mai detto che è innamorata di te, ma ha scelto di darti una possibilità”, dice Armando Incarnato. “Io ho visto un uomo che decide di non uscire con la donna che ama. Poi piange perché dice di averla persa per sempre e una settimana dopo torna per infangare la stessa donna”, aggiunge Gianni Sperti. “Sei finto”, conclude l’opinionista (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Scontro tra Armando Incarnato e Tina Cipollari con Diego Tavani

Tutti contro Diego Tavani nella nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 23 novembre. Durante un lungo e intenso confronto con Ida Platano, sia Armando Incarnato che Tina Cipollari si scaglieranno contro il cavaliere romano difendendo Ida. Maria De Filippi farà partire il confronto da quello che è accaduto la volta scorsa. ida aveva annunciato la volontà di lasciare con Diego la trasmissione ricevendo un sì dal cavaliere. Quest’ultimo, dopo aver assistito ad un confronto tra Ida e Tina Cipollari, ha fatto un passo indietro facendo saltare la scelta finale.

Ida e Diego non hanno più lasciato la trasmissione e, nella puntata odierna del dating show di canale 5, la dama e il cavaliere si confronteranno nuovamente. Le parole di Diego scatenaranno la reazione dello studio con Armando e Tina pronti a puntare il dito contro il cavaliere romano.

Armando Incarnato e Tina Cipollari difendono Ida Platano e attaccano Diego Tavani

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il confronto tra Ida Platano e Diego Tavani darà vita ad un durissimo scontro con Armando Incarnato e Tina Cipollari durante il quale voleranno parole fortissime. Il cavaliere napoletano accuserà Diego di essere falso e bugiardo prendendo le difese di Ida.

Anche i toni di Tina, stando a quello che si legge sul Vicolo delle News, saranno molto forti. Lo scontro coinvolgerà anche gli altri protagonisti della trasmissione e la stessa Ida che annuncerà, poi, la decisione di lasciare la trasmissione.



