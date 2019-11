Armando Incarnato e Veronica Ursida/ Uomini e Donne: “non mi hai mai…”

Armando Incarnato e Veronica Ursida sempre più lontani. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, dopo le lacrime di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, al centro dello studio, si siederanno proprio il cavaliere napoletano e la nuova dama del parterre che si frequentano da diverse settimane. Nonostante non abbia ancora fiducia in Armando, Veronica, provando un interesse per lui, ha deciso comunque di continuare a frequentarsi. Tra la dama e il cavaliere, però, non c’è stato ancora alcun contatto fisico e Armando non nasconde la propria delusione per come si sta evolvendo il rapporto. Incarnato, infatti, è visibilmente preso da Veronica la quale, tuttavia, non riesce a lasciarsi andare non fidandosi delle sue intenzioni. La Ursida, infatti, è convinta di essere la seconda scelta di Incarnato che avrebbe deciso di uscire solo con lei solo dopo la decisione di Ida di tornare da Riccardo.

ARMANDO INCARNATO E VERONICA URSIDA: NESSUN BACIO E…

Al centro dello studio, seduti l’uno di fronte all’altra, Armando Incarnato e Veronica Ursida svelano i dettagli del loro rapporto spiegando a Maria De Filippi cosa non va nel loro rapporto. Il cavaliere ammette di non essere contento del legame con Veronica: dopo essere usciti insieme otto volte, tra i due non c’è stato ancora neppure un bacio. Nella puntata odierna, il cavaliere si lamenterà, ma Veronica si difenderà ammettendo di non essere ancora pronta per portare su un livello superiore il proprio rapporto. Tra i due, dunque, la frequentazione rischia di interrompersi prima del previsto. Dopo tanto tempo, Armando sembra davvero interessato a Veronica la quale, però, continua ad avere il freno a mano. Tra i due, dunque, la conoscenza è giunta al capolinea?

