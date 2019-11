Armando Incarnato e Veronica Ursida/ Uomini e Donne: “prima sei andato con altre…”

Frequentazione al capolinea tra Armando Incarnato e Veronica Ursida? Il cavaliere napoletano e la bellissima dama, nella puntata odierna del trono over, non si risparmieranno frecciatine e sguardi a distanza attirando l’attenzione di Maria De Filippi che, da attenta osservatrice, noterà il gelo tra i due. Armando e Veronica si frequentano da diverse settimane. Dopo la decisione di Ida Platano di ricominciare con Riccardo Guarnieri, Incarnato ha scelto di uscire solo con Veronica da cui appare molto preso. La Ursida, da parte sua, ha più volte dichiarato di essere stata bene con Armando di cui, però, non si fida al cento per cento. Concetto che tornerà a ribadire anche nel nuovo appuntamento settimanale con il trono over. La bellissima dama, infatti, ammetterà di non riuscire a lasciarsi andare come vorrebbe con Armando non fidandosi delle sue intenzioni.

ARMANDO INCARNATO E VERONICA URSIDA, SCONTRO A UOMINI E DONNE

Veronica Ursida si scaglia contro Armando Incarnato. Dopo aver lasciato il numero di telefono a Simone Virdis con cui ha cominciato una frequentazione, Veronica sta prendendo le distanze dal cavaliere napoletano. “Prima fai 25mila balli con le altre donne, poi vieni da me”, dirà nella puntata odierna del trono over dopo aver ottenuto la parola da Maria De Filippi. La dama confermerà, così, il suo malcontento nei confronti di Armando, convinta che lui abbia deciso di continuare a conoscerla solo perchè ha ricevuto il due di picche da Ida Platano. Armando, però, replica dicendo che non si spiega come mai tiri fuori la storia solo ora, ma lei risponde che si aspettava da lui dei gesti e delle attenzioni che, però, non ha mai ricevuto. Come andrà a finire tra la dama e il cavaliere? I due riusciranno a chiarirsi o chiuderanno la loro conoscenza?

