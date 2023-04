Armando Incarnato fidanzato fuori da Uomini e Donne?/ Tina Cipollari sgancia la bomba

Armando Incarnato chiude con Sara a Uomini e Donne

Armando Incarnato torna ad essere il protagonista di Uomini e Donne. Dopo aver discusso con Tina Cipollari, Gianni Sperti e Aurora Tropea, nella puntata di Uomini e Donne del 31 marzo, il cavaliere napoletano si è accomodato al centro dello studio per un confronto con Sara, l’avvocato penalista arrivata in trasmissione esclusivamente per lui. Dopo una sola cena, al centro dello studio, Sara conferma l’ottima opinione che aveva di Armando spiegando di voler continuare a conoscerlo. Armando, però, non la pensa esattamente allo stesso modo.

Il cavaliere napoletano spiega di essersi trovato bene con Sara, di volerla nella propria vita, ma non come compagna di vita: “Non è il mio prototipo. Sono qui da sei anni e sapete che tipo di donna mi piace”, spiega il cavaliere napoletano che ribadisce di avere un debole per le donne più formose. Una spiegazione che non piace a Gianni Sperti e Tina Cipollari con quest’ultima che rivolge un’accusa ben precisa ad Armando.

Tina Cipollari contro Armando Incarnato

Sara, dopo aver ascoltato la spiegazione di Armando Incarnato, non cambia la propria opinione e dice: “Lo capisco. A lui piacciono di più le bamboline. Io sono più rock e non posso mettermi i nastri perchè durerei pochissimo. Non credo che il motivo sia una questione di bella o brutta, ma solo di gusti”, spiega Sara. Tina Cipollari, però, non è affatto convinta e punta il dito contro il cavaliere napoletano.

“La verità è che tu qui non cerchi niente perchè sei sentimentalmente impegnato”, sbotta la bionda opinionista. “Sono disinnamorato”, replica Armando ribadendo di non aver ancora trovato la donna che gli faccia battere realmente il cuore.

