Armando Incarnato, frecciatina contro Riccardo Guarnieri?/ “Cara Ida, molti brucia ancora…”

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ancora nemici?

Armando incarnato e Riccardo Guarnieri sono sicuramente due dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. I due cavalieri, pur facendo parte della trasmissione ormai da anni, non hanno ancora trovato l’amore. Tuttavia, Riccardo, all’interno del programma, ha vissuto una storia importante con Ida Platano con cui ha lasciato il programma. Storia che, tuttavia, non ha avuto un finale da favola ed oggi la Platano è felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza, conosciuto anche nello studio di Uomini e Donne. Il rapporto tra Alessandro e Ida è sempre stato commentato da Riccardo nel corso delle varie puntate della trasmissione. Guarnieri non ha mai avuto molta simpatia nei confronti di Vicinanza che, tuttavia, è riuscito a conquistare il cuore di Ida.

Armando Incarnato scrive a Ida Platano: "A molti brucia il c*lo"/ Stoccata a Riccardo dopo Uomini e Donne?

Fuori dalla trasmissione, Alessandro e Ida non solo stanno benissimo e si mostrano ai fan sempre più innamorati e felici, ma frequentano altri protagonisti della trasmissione tra cui Armando Incarnato che con Ida, nel corso degli anni, ha stretto un solido rapporto d’amicizia. Proprio Armando, con un post pubblicato sui social, pare lanciare una frecciatina a Riccardo.

Armando Incarnato asfalta Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne/ "Sei un pessimo..."

Le parole di Armando Incarnato sono una frecciatina a Riccardo Guarnieri?

Armando Incarnato, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui è in auto. A colpire tutti, però, non è stata l’immagine stessa, ma le parole del cavaliere di Uomini e Donne. “Per la mia amata sorella: Ciao Soreeeee’ @idaplatano Un saluto dal …….Anche da qui vedo e leggo, quando ho linea, che a molti brucia ancora il ….Ma a quelli come noi ,non ha mai fatto paura niente e nessuno. Ricorda che di mezzi uomini e donne di apparenza ne é pieno il mondo é la nostra sostanza a fare la differenza”, ha scritto Armando.

Uomini e donne, Armando Incarnato: "Il mio passato l'ho cancellato.."/Lo sfogo divide

Parole che, da diversi followers, sono state interpretate come una frecciatina a Riccardo in difesa di Ida perché arrivato dopo un aforisma pubblicato da Guarnieri che diceva: “Le persone invidiose sono come i rospi! Hanno occhi grandi per criticare gli altri e una lingua lunga per parlare di tutti. Ma non si rendono conto che vivono nel fango”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA