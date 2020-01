Armando Incarnato fuori da Uomini e donne?/ “Chi ve lo ha detto? Andate a fanc*lo!”

Armando Incarnato dentro o fuori da Uomini e donne? Il programma tornerà in onda da domani proprio con il trono over, salvo cambiamenti, e con il napoletano ancora protagonista per via della sua “proposta indecente” a Barbara de Santi. Fin qui tutto normale se non fosse che il cavaliere è finito nei guai proprio nella seconda registrazione di questo 2020 che dovrebbe andare in onda la prossima settimana su Canale5. Dopo una serie di discussioni è venuto a galla che anche se di lui, proprio come era successo per Juan Luis, ci sono state una serie di segnalazioni che lo hanno portato ad uscire dal programma. Anche per lui quindi non ci sarà possibilità di ritorno o nella prossima registrazione sentiremo ancora parlare di lui? Proprio sui social in queste ore è scoppiata la polemica perché se molti si sono schierati con lui, altri lo hanno attaccato dicendosi certi che questo momento sarebbe arrivato prima o poi proprio per via del suo pessimo carattere e della sua falsità.

ARMANDO INCARNATO FURIOSO SUI SOCIAL DOPO LA REGISTRAZIONE DI UOMINI E DONNE

Proprio tra i commenti arrivati in queste ultime ore un utente rilancia: “Finalmente ti hanno sgamato e sbattuto fuori a calci in culo brutto buffone inutile montato di testa”, inutile dire che davanti a questa provocazione Armando Incarnato ha dato di matto rispondendo a tono: “giuraaaaa ma chi te l ha detta sta cosa hahahahhaha ma vattene a fanc*lo va scostumata maleducata”. Questa è solo una delle risposte sopra le righe del cavaliere di Uomini e donne che non ama essere giudicata e nemmeno additato come colui che è stato fatto fuori dal programma per via delle sue bugie e così scrive ancora: “ma vattene a fanc*lo stai rompendo il ca*zo da 4 giorni ti sei messa come una zecca sotto tutte le mie foto, si quando ho di fronte gente come te con la cattiveria nell animo e negli occhi ci vuole davvero poco”. Come andrà a finire questa diatriba e cosa succederà davvero a Uomini e donne? Lo scopriremo solo con la ripresa della messa in onda su Canale5.

