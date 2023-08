Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne?/ Il cavaliere sbotta sui social: “La mancanza di conoscenza…”

Armando Incarnato fuori da Uomini e Donne?

Armando Incarnato, così come Riccardo Guarnieri, è stato assente nelle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. L’assenza del cavaliere napoletano, tra i protagonisti indiscussi delle ultime stagioni, ha fatto particolarmente rumore. Chi pensava di rivedere Armando nelle registrazioni di questa settimana è rimasto deluso. Il cavaliere napoletano, infatti, non era in studio e sono sempre più insistenti i rumors secondo i quali Armando non tornerà. Incarnato, da parte sua, è molto presente sui social e, proprio su Instagram, ha pubblicato una foto lanciando una frecciatina a chi continua a parlare della sua assenza a Uomini e Donne.

Armando non parla in modo esplicito della sua posizione a Uomini e Donne, ma le sue parole sono state interpretate dai followers come un chiaro riferimento alla trasmissione di Maria De Filippi.

Armando Incarnato in studio nelle prossime registrazioni?

Armando Incarnato ha trascorso tutta l’estate godendosi la compagnia degli amici e condividendo sui social foto e video delle cene e dei posti che ha visitato. Per il cavaliere napoletano è stata un’estate piena che continua ancora oggi come mostra lui stesso pubblicando nuove foto sui social.

“É la mancata conoscenza che vi frega ,parlate di meno potreste fare brutte figure. Sono finalmente nel dodicesimo mese ,quello del riposo e voi?”, scrive Armando lanciando anche una frecciatina a chi lo accusa di essere sempre in vacanza. Sotto un post successivo, poi, ha scritto: “Quando capirò il vostro problema cambierò stile di vita. In poche parole mai”.

