Armando Incarnato ha una nuova fidanzata? Una foto dell'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne scatena i rumors.

Tra i protagonisti del passato del trono over di Uomini e Donne spicca sicuramente Armando Incarnato. Schietto, diretto e senza peli sulla lingua, Armando ha dato vita a tantissime dinamiche all’interno del programma dividendo il pubblico che, però, dopo il suo addio, ha sentito la mancanza all’interno del programma. Pur essendo molto corteggiato e aver conosciuto tantissime donne, Armando non ha mai lasciato il programma con una compagna. Armando, tuttavia, si è spesso messo in discussione non riuscendo, comunque, a trovare la donna della sua vita.

Nel corso delle ultime stagioni, Armando ha fatto solo poche apparizioni nel programma per poi decidere di non tornare più in trasmissione per dedicarsi unicamente alla sua vita. Per settembre, sono tanti i fan che sognano di vedere nel parterre del trono over come Ida Platano, ma Armando Incarnato ci sarà? La risposta potrebbe arrivare da una foto pubblicata recentemente dall’ex cavaliere.

Armando Incarnato e la foto in dolce compagnia

Armando Incarnato è molto attivo sui social dove è solito condividere tanti contenuti della sua vita. Negli ultimi giorni, l’ex cavaliere del trono over ha pubblicato una foto in cui appare con una ragazza. La foto è immediatamente diventata virale scatenando i commenti dei fan che hanno identificato la ragazza come la presunta fidanzata di Armando.

Al momento, non è stata svelata l’identità della donna in compagnia di Armando e non si sa neanche se, effettivamente, abbia una relazione con Incarnato o ci sia solo un rapporto d’amicizia. Armando, comunque, nonostante abbia lasciato da tempo Uomini e Donne, continua a scatenare l’entusiasmo dei fan e c’è chi spera di poterlo vedere nuovamente in trasmissione. Per scoprire se Armando deciderà di tornare o meno nel dating show di canale 5 non resta che aspettare la fine di agosto quando ricominceranno ufficialmente le registrazioni di Uomini e Donne.

