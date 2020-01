Armando Incarnato lascia Uomini e Donne/ “Sono single, le foto sono vecchie…”

Armando Incarnato torna in studio per dare spiegazioni sulla segnalazione di cui parla da tempo Gianni Sperti. “Mentre tu eri fuori, Barbara ha tirato fuori questa ragazza che continua a telefonare. Gianni anche e Veronica anche. Tu continui a sostenere che non hai nulla a che fare con questa ragazza. Anche la redazione ha parlato con un’amica di questa ragazza che, però, ha rifiutato di venire in puntata a raccontarlo. Siccome penso che tu non sia cretino da venire in televisione a corteggiare pur essendo fidanzato, ti inviterei a tornare con questa ragazza così chiudiamo definitivamente questa situazione”, afferma Maria De Filippi, decisa a fare chiarezza. “Io ho comunicato a Roberta e Veronica che ho lavorato con questa ragazza perché ho avviato l’attività di imprenditore e non di parrucchiere in quanto io non sono un parrucchiere e quindi io mi sono affidato a questa ragazza che copriva nei giorni liberi perché il diploma da parrucchiere era il suo. Io, poi, ho comunicato a Veronica e Roberta di aver lasciato il lavoro“, spiega il cavaliere napoletano. “Io ho deciso di entrare a Uomini e Donne dopo sei anni di contatti perché io, all’epoca, avevo fatto un provino per entrare nei giovani e io ho sempre risposto che ero fidanzato. Ho deciso di entrare a Uomini e Donne per chiudere un cerchio”, aggiunge Armando. “Quando dici che ci sono foto, come le hai viste tu le ho viste anch’io e le foto non sono del 2019”, spiega Armando contro cui si scaglia anche Veronica che parla di offese ricevute dalla ragazza coinvolta nella segnalazione di Armando. “Più che dire che sono single, cosa devo fare?“, chiede Armando (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO LASCIA UOMINI E DONNE: MARIA DE FILIPPI SBOTTA

Veronica Ursida e Barbara De Santi confermano le insinuazioni di Gianni Sperti su Armando Incarnato. “A me questa ragazza mi ha contattato telefonicamente però mi ha detto che non vuole metterci la faccia”, dice Barbara. “A me sono arrivate alcune foto di Capodanno con questa ragazza”, aggiunge invece Veronica confermando le insinuazioni di Gianni Sperti. “Io mi sono legata a lui ed è difficile per me staccarmi anche se me ne ha fatte di peste e corna”, racconta Veronica che, pur avendo voluto chiudere la conoscenza, ha continuato a sentire Armando. “Io sono basita perché c’è Armando che, forse, ha una storia con una che chiama Barbara ma rifiuta di venire in puntata. Poi c’è un uomo che si divide tra tre uomini e che viene in televisione per farsi vedere. Il finale quale sarà? Sicuramente non nascerà una nuova stella. Ma poi, questa qua che starebbe con lui cosa fa nella vita?”, chiede Maria De Filippi. “Lavorava con lui nel salone, è sempre lei”, risponde Barbara De Santi. “Tutti sanno e nessuno parla. Non sarà un problema per Armando venire in puntata con questa signora e dare spiegazioni”, aggiunge la conduttrice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ARMANDO INCARNATO NEI GUAI: LA SEGNALAZIONI A UOMINI E DONNE

Armando Incarnato lascia Uomini e Donne nel corso della puntata odierna del trono over. Dopo il durissimo scontro con Roberta Di Padua, Armando tornerà oggi in studio per rispondere alla segnalazione riportata non solo da Gianni Sperti, ma anche da Tina Cipollari e dalle dame Barbara De Santi e Veronica Ursida. Più volte, gli opinionisti del trono over hanno accusato Armando di non poter andare oltre la conoscenza con le dame avendo già una fidanzata. Accuse che Incarnato ha sempre rigettato, ma che oggi tornano al centro della puntata. Dopo le numerose insinuazioni, secondo le anticipazioni del Vicolo delle News, Armando sarà smascherato e invitato a lasciare lo studio anche se, a quanto pare, tenterà in tutti i modi di difendersi negando la relazione con l’ex Jeanette che, tanto ex, stando a quello che racconta Sperti, non sarebbe.

ARMANDO INCARNATO LASCIA UOMINI E DONNE: MARIA DE FILIPPI CHIEDE SPIEGAZIONI

Dopo le varie insinuazioni, a chiedere spiegazioni ad Armando Incarnato sarà Maria De Filippi. La conduttrice, stanca di sentir parlare di una presunta fidanzata, chiederà al cavaliere napoletano di essere sincero e raccontare la verità sull’ex fidanzata con cui continuerebbe ad avere rapporti e che, secondo Gianni Sperti sarebbe più che amichevoli. Provato dalle accuse, Armando cercherà di spiegare la natura del suo rapporto con Jeanette senza, tuttavia, riuscire a convincere gli opinionisti e il pubblico mentre le dame con cui, finora, il cavaliere napoletano è uscito, si scaglieranno tutte contro di lui. Armando, dunque, lascerà definitivamente la trasmissione? Dalle anticipazioni sappiamo che nelle prossime puntate Incarnato tornerà proprio con Jeanette, pronta a smentire tutte le segnalazioni.



