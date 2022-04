Armando Incarnato lascia Uomini e Donne?/ Tina Cipollari attacca e le dame vanno via

Armando Incarnato lascia Uomini e Donne? E’ la domanda che si pone il pubblico storico del programma di Maria De Filippi dopo l’ultima puntata dello show nel corso della quale il cavaliere napoletano non solo ha deciso di chiudere con due dame giunte in trasmissione per conoscerlo senza averle mai incontrato, ma ha ammesso di non aver avuto voglia di portare avanti la conoscenza scatenando la durissima reazione di Tina Cipollari che l’ha accusato di non essere realmente alla ricerca dell’amore. Al centro dello studio, seduto di fronte a Sara e Silvia, Armando ha spiegato di non aver avuto interesse a contattarle e ad incontrarle preferendo chiudere.

Una scelta che non è piaciuta alle due dame che avrebbero gradito un messaggio da parte del cavaliere napoletano per poter essere informate prima della sua decisione. Le parole di Armando, tuttavia, hanno scatenato soprattutto l’attacco di Tina convinta che il cavaliere napoletano cerchi solo pretesti per accomodarsi al centro dello studio, ma di non essere realmente interessato a trovare l’amore.

Armando Incarnato, l’amore è ancora lontano

Armando Incarnato aveva cominciato la nuova stagione di Uomini e Donne con l’intenzione di trovare l’amore. Ad oggi, tuttavia, non è ancora riuscito a trovare la donna della sua vita. Nonostante abbia avuto diverse frequentazioni, nessuno l’ha convinto a lasciare la trasmissione per poter vivere una storia lontano dalle telecamere. In studio, tuttavia, arrivano spesso donne pronte a conoscerlo e a corteggiarlo.

Per Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, l’obiettivo di Armando non è trovare l’amore. Entrambi sono convinti che sia più interessato alla popolarità. Cosa accadrà, dunque, al cavaliere napoletano? Continuerà a cercare la donna della sua vita o preferirà lasciare definitiviamente la trasmissione.

