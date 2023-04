Armando Incarnato lascia Uomini e Donne?/ Ultimatum a Maria De Filippi: furia sul web!

Armando Incarnato lascia Uomini e Donne? Le accuse e l’ultimatum a Maria De Filippi

Armando Incarnato è finito ancora una volta nel mirino delle accuse. Il cavaliere del trono Over, da anni protagonista nello studio di Uomini e Donne, è stato bersagliato su più fronti e accusato non solo di avere un manager, ma di usare il programma per avere successo in TV. A lanciare l’accusa più pesante contro Armando è stata Aurora Tropea. Stando alla dama, Incarnato avrebbe fatto sia il provino per partecipare al Grande Fratello Vip, sia quello per l’Isola dei Famosi. Accuse che Armando ha rinnegato, con tanto di sfuriata e uscita dallo studio.

Prima però, il cavaliere si è rivolto a Maria De Filippi, chiedendole non solo di indagare ma, nel caso di conferma della sua versione, di mandare via Aurora dal programma.

“Se ne deve andare! O vado via io o va via lei!” è sbottato Armando in studio. “Intanto me ne vado io”, sono le parole dette poi a Maria De Filippi, che ha promesso al cavaliere di Uomini e Donne che avrebbe chiesto informazioni sui presunti provini per i reality citati. La conduttrice ha anche fatto intendere di credergli e che per lei non ci sarebbe alcun problema se lui avesse davvero sostenuto tali casting. Una presa di posizione quella della De Filippi che ha però fatto storcere il naso ad alcuni telespettatori.

C’è chi infatti ha trovato che la conduttrice protegga fin troppo Armando, soprattutto a fronte delle accuse simili che lui stesso ha lanciato ad alcune donne del parterre nel corso degli anni. “Se ti facessi un elenco di tutte le persone (90% donne) che ha accusato di fare cose non lecite per il programma, farei notte. Ogni tanto Maria fa finta di cazziarlo, ma poi lo ritroviamo seduto come niente fosse”, è il tweet polemico di una telespettatrice su Armando, che sarebbe dunque felice dell’uscita di scena del cavaliere.

Se ti facessi un elenco di tutte le persone (90% donne) che ha accusato di fare cose non lecite per il programma, farei notte. Quindi hai visto giusto. Ogni tanto Maria fa finta di cazziarlo, ma poi lo ritroviamo seduto come niente fosse #uominiedonne Armando Incarnato dice addio a Uomini e donne?/ Una dama lo colpisce e... — Funafracet (@Funafracet) April 11, 2023

a me sta pure bene che maria protegga armando perché ormai è palese ma io allora devo sapere il perché chi è armando perché è così importante che stia lì ad infangare gli altri senza un minimo di provvedimento #uominiedonne — 🌮 (@numnfott) April 11, 2023













